Θεσσαλονίκη: Σε καραντίνα και πάλι ο ζωολογικός κήπος – Τα σχέδια του Δήμου για την αξιοποίηση του

Σε καραντίνα εξακολουθεί να είναι ο Ζωολογικός Κήπος Θεσσαλονίκης μετά το νέο κρούσμα βρουκέλωσης (μελιταίος πυρετός) που εντοπίστηκε σε κάποιο από τα φιλοξενούμενα ζώα του.

Το πρώτο κρούσμα βρουκέλωσης είχε εντοπιστεί σε ζώο το Νοέμβριο του 2025 και μετά την καραντίνα και τα συνεχή τεστ και αιμοληψίες στα ζώα υπήρχε η εκτίμηση από τη διοίκηση του Δήμου ότι ο ζωολογικός κήπος θα άνοιγε για το κοινό στις αρχές του Απριλίου.

Πλην όμως όπως ανέφερε στο thestival.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Διαμαντάκης στην τελευταία αιμοληψία που διενήργησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής εντοπίστηκε ακόμα ένα κρούσμα με αποτέλεσμα να πρέπει να δοθεί κι άλλος χρόνος έτσι ώστε να γίνουν άλλες τρεις επαναληπτικές αιμοληψίες και εξετάσεις.

«Βρέθηκε νέο κρούσμα βρουκέλωσης κατά το μήνα Μάρτιο, δηλαδή στην τρίτη αιμοληψία οπότε τώρα θα πρέπει να παρθούν δείγματα από όλα τα ζώα και η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει τρεις φορές. Ότι προβλέπει δηλαδή το πρωτόκολλο. Άρα, δεν ξέρουμε πότε η αρμόδια υπηρεσία, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, θα μας δώσει το πράσινο φως για να ανοίξει ο ζωολογικός κήπος» τόνισε ο κ. Διαμαντάκης

Σήμερα, στον ζωολογικό κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενούνται περί τα 60 ζώα όπως πρόβατα, κατσίκια, γαϊδουράκια, ελάφια κ.α. καθώς και 100 πτηνά.

Ο χώρος που βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος ανήκει στο Δασαρχείο και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης αποκλειστικά ως τέτοια χρήση.

Ωστόσο, η διοίκηση του Δήμου επιθυμεί να τον αξιοποιήσει περαιτέρω επ΄ ωφελεία των δημοτών και για τον λόγο αυτό μάλιστα έχει στείλει επιστολή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητώντας να της δοθεί η άδεια και να αλλάξει η χρήση προκειμένου να μπορέσει να προσθέσει νέες δράσεις εντός του ζωολογικού κήπου και ουσιαστικά να μεταμορφωθεί ο χώρος σε ένα πεδίο επιμόρφωσης μικρών και μεγάλων με μουσείο ερπετών ή και άλλων ειδών, με χώρο εκδηλώσεων κλπ.

«Με βάση το ισχύον παραχωρητήριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και για αυτό ζητάμε από το υπουργείο την αλλαγή χρήσης προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση του ζωολογικού κήπου» κατέληξε ο κ. Διαμαντάκης.