ΔΕΗ: Πάνω από τρεις φορές υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την πρώτη ημέρα

Εντυπωσιακή ψήφο εμπιστοσύνης έδωσε η αγορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση για μετοχές νωρίς χθες το απόγευμα ξεπέρασε τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 4 δις που είναι το ποσό που ζητάει η επιχείρηση από την αγορά.

Αυτό σημαίνει ότι από την πρώτη μέρα της διαδικασίας η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερο από τρεις φορές ενώ απομένουν άλλες δύο ημέρες για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Η ψήφος εμπιστοσύνης αποδίδεται στα αποτελέσματα των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της σε 24,3 GW το 2030, διεθνή επέκταση σε νέες αγορές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ, τα επόμενα βήματα στη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι:

20.05.2026: Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς

21.05.2026: Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης

25.05.2026: Αποδέσμευση των κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς Επενδυτές

25.05.2026: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας

25.05.2026: Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς στο ΗΔΤ της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας

25.05.2026: Έγκριση από τη Euronext Athens για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών

25.05.2026: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας

26.05.2026: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.