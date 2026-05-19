Ισπανία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε ένοπλη επίθεση στην πόλη ελ Εχίδο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις, μεταξύ αυτών ανήλικοι, τραυματίστηκαν σοβαρά σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα στο Ελ Εχίδο (Αλμερία), στην Ισπανία.

Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που επικαλείται το Reuters.

Οι πρώτες αναφορές ελήφθησαν γύρω στις 11:15 μ.μ. και τοποθετούσαν το περιστατικό στην περιοχή El Canalillo, κοντά στο Balanegra.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.