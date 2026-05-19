Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, απογευματινές ώρες χθες (18-05-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (19-05-2026), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Παύλου-Μελά, κατά τους οποίους:

Ελέγχθηκαν 113 άτομα και 11 οχήματα,

Προσήχθησαν 9 άτομα και

Συνελήφθησαν 2 εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.