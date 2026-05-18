Τραμπ: Δεν είμαι ανοιχτός σε καμία παραχώρηση στο Ιράν – Γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα

Εξαγριωμένος με το Ιράν και αποφασισμένος να ενεργήσει άμεσα στο πεδίο εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στη “New York Post”, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι διατεθειμένος να προβεί σε καμία παραχώρηση προς την Τεχεράνη και απείλησε εκ νέου με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει ήδη απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, το Πακιστάν έστειλε στην Ουάσινγκτον μία αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν, την οποία η Ουάσινγκτον φαίνεται να εξετάζει, δίχως να έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Σε ερώτηση της “New York Post” για το αν θα ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί ένα 20ετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε εμφανώς εκνευρισμένος: «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σου μιλήσω γι’ αυτό. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα».

Νωρίτερα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να τον ξαναρχίσει, λόγω της απόρριψης από το Ιράν πολλών απαιτήσεών του και της άρνησής του να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Επιχειρήσεων την Τρίτη για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios δήλωσε ότι, αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «με βόμβες».

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios σε τηλεφωνική συνομιλία την Κυριακή, πριν οι ΗΠΑ λάβουν την πρόταση του Ιράν, ότι «ο χρόνος τρέχει» και αν το Ιράν δεν επιδείξει ευελιξία, «θα δεχτεί πολύ σκληρότερο πλήγμα».

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η αντιπρόταση του Ιράν, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής μέσω των διαμεσολαβητών του Πακιστάν, περιλαμβάνει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία πρόταση.

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες αναφορές στη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά δεν περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή την παράδοση των υφιστάμενων αποθεμάτων του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να χαλαρώσουν ορισμένες κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ελάφρυνση των κυρώσεων «δωρεάν», χωρίς αντίστοιχες ενέργειες από την πλευρά του Ιράν.

«Δεν σημειώνουμε πραγματικά μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα πολύ σοβαρό σημείο. Η πίεση είναι πάνω τους ώστε να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. «Ήρθε η ώρα οι Ιρανοί να προσφέρουν κάτι θετικό στο τραπέζι. Χρειαζόμαστε μια ουσιαστική, σοβαρή και σε βάθος συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα μιλήσουμε μέσω βομβών -κάτι που θα ήταν πραγματικά κρίμα», πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις για την ουσία της συμφωνίας, αλλά συμμετέχουν σε έμμεσες συνομιλίες, με στόχο να διαμορφωθεί μια κοινή βάση για το πώς θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση και ποια μορφή θα πάρει.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι το γεγονός ότι το Ιράν υπέβαλε νέα αντιπρόταση, παρά τις ελάχιστες αλλαγές, υποδηλώνει ότι οι Ιρανοί ανησυχούν για περαιτέρω στρατιωτική δράση εκ μέρους των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι Ιρανοί υποστηρίζουν από τη μεριά τους εδώ και καιρό ότι ο Τραμπ είναι αυτός που επιζητά απεγνωσμένα μια συμφωνία και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος τους.