MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Άρης Σερβετάλης: Αγνώριστος στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες του ρόλου του ως “Άγιος Ιωσήφ”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο Άρης Σερβετάλης τις τελευταίες ημέρες, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Weekend Live».

Στα στιγμιότυπα που προβλήθηκαν στην εκπομπή την Κυριακή 17/5, ο γνωστός ηθοποιός φαίνεται αλλαγμένος στην εμφάνισή του, καθώς έχει αφήσει μακριά γενειάδα και φορά ιερατικά ρούχα. Η εικόνα του είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που έχει συνηθίσει να βλέπει το κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές και θεατρικές του εμφανίσεις.

Σημειώνεται πως ο Άρης Σερβετάλης πρόκειται να ενσαρκώσει τον Άγιο Ιωσήφ σε νέα τηλεοπτική σειρά του MEGA, η οποία αναμένεται να προβληθεί την επόμενη σεζόν.

Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που ο ηθοποιός προσεγγίζει με τόσο μεγάλη αφοσίωση έναν ρόλο. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και το 2020, όταν υποδύθηκε τον Άγιο Νεκτάριο στην ταινία «Man of God».

Άγιο Όρος Άρης Σερβετάλης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 18 ώρες πριν

ΑΠΘ: Στην τελική ευθεία η εγκατάσταση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τραγωδία στην Αχαΐα: 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Πυροβολισμοί στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ – Αναφορές για θύματα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Πώς να απαλλαγείτε από τη μούχλα στο μπάνιο και να την αποτρέψετε οριστικά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Σύγκρουση Γεωργιάδη-Σαλμά στη Βουλή: “Είστε άσχετος ή εκπρόσωπος συγκεκριμένης εταιρείας”

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Μαρία Ηλιάκη: Δεν πάω στις παιδικές χαρές, γιατί γίνομαι έξαλλη με αυτά που βλέπω