Άρης Σερβετάλης: Αγνώριστος στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες του ρόλου του ως “Άγιος Ιωσήφ”

Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο Άρης Σερβετάλης τις τελευταίες ημέρες, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Weekend Live».

Στα στιγμιότυπα που προβλήθηκαν στην εκπομπή την Κυριακή 17/5, ο γνωστός ηθοποιός φαίνεται αλλαγμένος στην εμφάνισή του, καθώς έχει αφήσει μακριά γενειάδα και φορά ιερατικά ρούχα. Η εικόνα του είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που έχει συνηθίσει να βλέπει το κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές και θεατρικές του εμφανίσεις.

Σημειώνεται πως ο Άρης Σερβετάλης πρόκειται να ενσαρκώσει τον Άγιο Ιωσήφ σε νέα τηλεοπτική σειρά του MEGA, η οποία αναμένεται να προβληθεί την επόμενη σεζόν.

Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που ο ηθοποιός προσεγγίζει με τόσο μεγάλη αφοσίωση έναν ρόλο. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και το 2020, όταν υποδύθηκε τον Άγιο Νεκτάριο στην ταινία «Man of God».