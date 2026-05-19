Άρης Σερβετάλης: Αγνώριστος στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες του ρόλου του ως “Άγιος Ιωσήφ”
Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο Άρης Σερβετάλης τις τελευταίες ημέρες, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Weekend Live».
Στα στιγμιότυπα που προβλήθηκαν στην εκπομπή την Κυριακή 17/5, ο γνωστός ηθοποιός φαίνεται αλλαγμένος στην εμφάνισή του, καθώς έχει αφήσει μακριά γενειάδα και φορά ιερατικά ρούχα. Η εικόνα του είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που έχει συνηθίσει να βλέπει το κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές και θεατρικές του εμφανίσεις.
Σημειώνεται πως ο Άρης Σερβετάλης πρόκειται να ενσαρκώσει τον Άγιο Ιωσήφ σε νέα τηλεοπτική σειρά του MEGA, η οποία αναμένεται να προβληθεί την επόμενη σεζόν.
Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που ο ηθοποιός προσεγγίζει με τόσο μεγάλη αφοσίωση έναν ρόλο. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και το 2020, όταν υποδύθηκε τον Άγιο Νεκτάριο στην ταινία «Man of God».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 36χρονη που έπαθε καρδιακή ανακοπή – Μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο
- Σία Κοσιώνη για ΣΚΑΪ: Έφυγα με πολλή αγάπη και με μεγάλη ευγνωμοσύνη για κάθε έναν ξεχωριστά
- Ανδρουλάκης για Γενοκτονία Ποντίων: 107 χρόνια μετά, επίκαιρος ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής