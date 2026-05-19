Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές σε ένα ενωτικό σχήμα – Αήθης η επίθεση Πολάκη

Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε το πρωί της Τρίτης ο Σωκράτης Φάμελλος.

Αρχικά είπε στην ΕΡΤ ότι «η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη».

Παράλληλα εξέφρασε την πλήρη αποδοκιμασία του για την πρόταση Χατζησωκράτη που πυροδότησε την ανάρτηση Πολάκη πριν τη διαγραφή του: «Την απορρίπτω κάθετα, είναι απαράδεκτη. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παραίτηση στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό. Απαράδεκτη και οποιαδήποτε συζήτηση για περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες».

Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελλος απάντησε «ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα, ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα».

Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι «στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Έχω πει – και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι – ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επείγει η ενωτική διέξοδος»

Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε «σημαντική την πρωτοβουλία του Τσίπρα, υπάρχει ενδιαφέρον για το τι θα καταθέσει. Η στάση όλων πρέπει να συγκλίνει ώστε να υπάρχει ενιαία προοδευτική έκφραση. Ναι στις συνεργασίες, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργία νέων σχημάτων και προσκλητήριο ευρύ για να χωρέσουν όλοι οι δημοκράτες πολίτες, σχήματα και ενότητες».

Παρατήρησε, πάντως, ότι «εφόσον δεν έχει διατυπωθεί στον δημόσιο λόγο η πολιτική βούληση για ενότητα, η επόμενη συζήτηση για τις υποψηφιότητες πρέπει να καθυστερήσει»