Αγγελική Ηλιάδη για Μπάμπη Λαζαρίδη: Ήταν η σωστή στιγμή να μιλήσω για την κακοποίηση, ένιωσα λύτρωση και ηρεμία

Την Αγγελική Ηλιάδη συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής Happy Day. Η γνωστή τραγουδίστρια, σε ένα διάλειμμα από το live του J2US, μίλησε στη δημοσιογράφο, Χριστιάνα Κοχλατζή, για τον ντόρο που προκάλεσε η πρόσφατη εξομολόγησή της περί κακοποίησης από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Δεν είχα καμία δύσκολη περίοδο. Το ότι βγήκα και μίλησα για αυτό το προσωπικό μου βίωμα, δε σημαίνει ότι περνούσα κάτι δύσκολο. Σημαίνει ότι ήταν αυτή η σωστή στιγμή για να το μοιραστώ με τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Αγγελική Ηλιάδη.

«Ένιωσα μια λύτρωση, μια ηρεμία, μια ανακούφιση, ότι έβγαλα από μέσα μου έναν βράχο που με πίεζε πάρα πολλά χρόνια και μου κατέβαζε την ψυχολογία. Έτσι πρέπει», συμπλήρωσε στην τοποθέτησή της η τραγουδίστρια.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε παραδεχθεί για πρώτη φορά ανοιχτά την σκληρή κακοποίηση που είχε υποστεί από τον σύζυγό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, πριν εκείνος δολοφονηθεί το 2008. Η τραγουδίστρια, καλεσμένη στο vidcast της Ελίνας Παπίλα, είχε κάνει λόγο για σωματική και ψυχολογική βία, περιγράφοντας ανατριχιαστικές σκηνές που είχε ζήσει στο πλευρό του επιχειρηματία.