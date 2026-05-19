MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη για Μπάμπη Λαζαρίδη: Ήταν η σωστή στιγμή να μιλήσω για την κακοποίηση, ένιωσα λύτρωση και ηρεμία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την Αγγελική Ηλιάδη συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής Happy Day. Η γνωστή τραγουδίστρια, σε ένα διάλειμμα από το live του J2US, μίλησε στη δημοσιογράφο, Χριστιάνα Κοχλατζή, για τον ντόρο που προκάλεσε η πρόσφατη εξομολόγησή της περί κακοποίησης από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Δεν είχα καμία δύσκολη περίοδο. Το ότι βγήκα και μίλησα για αυτό το προσωπικό μου βίωμα, δε σημαίνει ότι περνούσα κάτι δύσκολο. Σημαίνει ότι ήταν αυτή η σωστή στιγμή για να το μοιραστώ με τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Αγγελική Ηλιάδη.

«Ένιωσα μια λύτρωση, μια ηρεμία, μια ανακούφιση, ότι έβγαλα από μέσα μου έναν βράχο που με πίεζε πάρα πολλά χρόνια και μου κατέβαζε την ψυχολογία. Έτσι πρέπει», συμπλήρωσε στην τοποθέτησή της η τραγουδίστρια.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε παραδεχθεί για πρώτη φορά ανοιχτά την σκληρή κακοποίηση που είχε υποστεί από τον σύζυγό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, πριν εκείνος δολοφονηθεί το 2008. Η τραγουδίστρια, καλεσμένη στο vidcast της Ελίνας Παπίλα, είχε κάνει λόγο για σωματική και ψυχολογική βία, περιγράφοντας ανατριχιαστικές σκηνές που είχε ζήσει στο πλευρό του επιχειρηματία.

Αγγελική Ηλιάδη Μπάμπης Λαζαρίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Αναστάτωση σε αγώνα δρόμου στη Νάουσα: Παιδιά ακολούθησαν λανθασμένη πορεία και καθυστέρησαν να επιστρέψουν στον τερματισμό – Τι ανέφερε η αντιδήμαρχος

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει και τη νέα πρόταση του Ιράν

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Δημήτρης Κοντόπουλος για Eurovision: Πίστευα ότι θα τερματίζαμε στην 5η ή 3η θέση, αλλά δεν περίμενα ότι θα κερδίζαμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 46χρονος εργάτης, συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Γιάννης Πουλόπουλος για Eurovision 2026: Αισθάνθηκα ότι οι στοιχηματικές είναι για το ανδρικό μόριο

ΠΑΙΔΕΙΑ 23 ώρες πριν

Πρύτανης ΑΠΘ από την τελετή έναρξης του Aristotle Innovation Forum: Η καινοτομία πρέπει να γίνει συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας