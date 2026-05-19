Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 36χρονη που έπαθε καρδιακή ανακοπή – Μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για μία 36χρονη γυναίκα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα το πρωί, στη Θεσσαλονίκη.

Τα πληρώματα του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο εφάρμοσαν άμεσα το πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής, όπως γνωστοποιεί το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης επιτεύχθηκε επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας. Η ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, στο συμβάν επιχείρησαν 1 μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης, 1 όχημα μικρού όγκου τύπου Smart, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή Διασωστών και ενός Ιατρού του ΕΚΑΒ.