Θεοδωρικάκος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πετύχει μόνο νίκες

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», θέλησε για αρχή να κάνει αναφορά στην Γενοκτονία των Ποντίων λέγοντας:

«Οι λαοί πρέπει να έχουμε ισχυρή μνήμη και οι Έλληνες έχουμε απολύτως ισχυρή μνήμη. Είναι η ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, όταν για πολλά χρόνια οι συμπατριώτες μας, οι Έλληνες του Πόντου, εδιώχθησαν, βασανίστηκαν, δολοφονήθηκαν, έχασαν τη ζωή τους, περίπου 353 χιλιάδες άνθρωποι, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή επέστρεψαν στην πατρίδα, και μεγαλούργησαν και ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι η καρδιά του Παγκόσμιου Ελληνισμού. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι έγινε, και θα είμαστε πάντα ενωμένοι και ισχυροί για να μην μπορέσει ποτέ κανείς να αγγίξει ούτε ένα χιλιοστό Ελληνικής γης, θάλασσας ή αέρα.»

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε και στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όλα αυτά τα χρόνια έχει πετύχει πολλές νίκες, μόνο νίκες σε εκλογές, την εμπιστεύτηκε και την εμπιστεύεται ο Ελληνικός λαός, με κριτική με υποσημειώσεις γιατί ύστερα από 7 χρόνια στην εξουσία είναι πολύ λογικό,έχουν γίνει λάθη, υπάρχουν και αδυναμίες. Ο δρόμος ο οποίος έχουμε πορευτεί είναι ο σωστός για το καλο της Ελληνικής κοινωνίας. Τα έχουμε πετύχει γιατί ήμαστε, είμαστε και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν κάνει καλό κανένα πολιτικό διαζύγιο ούτε στην παράταξη μας».