Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 23χρονος μετά από τροχαίο με μηχανή
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε νωρίς σήμερα το πρωί (19/5) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με το μηχανάκι του.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα ekriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Τσαλικάκι, με τον 23χρονο να τραυματίζεται, ευτυχώς, ελαφρά.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε για τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.
