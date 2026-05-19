Άργος: Σφοδρή σύγκρουση αγροτικού με δίκυκλο – Νεκρός ένας 60χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 18 Μαΐου στην επαρχιακή οδό Άργους – Αραχναίου, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το δυστύχημα σημειώθηκε στο 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού όπου αγροτικό όχημα που οδηγούσε 51χρονος συγκρούστηκε με σφοδρότητα με δίκυλο όχημα που οδηγούσε 60χρονος και επέβαινε 43χρονη γυναίκα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο οδηγός της μηχανής να χάσει τη ζωή του με την 43χρονη επιβάτιδα να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.