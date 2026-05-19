Βορίζια: “Πηγαίναμε σαν τους κλέφτες να μαζέψουμε τις ελιές μας” λέει θύμα της μαφίας των Βοριζίων

Ο φόβος και ο τρόμος φαίνεται πως είχε γίνει στα χωριά Βορίζια και Αμάρι η οικογένεια από την Κρήτη που υφάρπαζε χωράφια και αιγοπρόβατα με εκβιασμούς και απειλές παρουσιάζοντάς τα ως δικά της για να εισπράττει επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ.

«Έμπαιναν με το έτσι θέλω στα χωράφια μας, φοβόμασταν να πάμε να μαζέψουμε τις ελιές μας» λέει θύμα της σπείρας, ενώ τουλάχιστον 40 φαίνεται πως είναι τα θύματα της οικογένειας στην Κρήτη που υφάρπαζε χωράφια για να τα δηλώνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράττει παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Τα μέλη της φερόμενης οργάνωσης φέρονται να υφάρπαζαν με εκφοβισμό και πιέσεις αγροτικές εκτάσεις μικροκαλλιεργητών στην περιοχή του Αμαρίου, προκειμένου να τις δηλώνουν ως δικές τους και να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια στιγμή, εμφανίζονταν να διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό προβάτων από τον πραγματικό, με αποτέλεσμα – σύμφωνα με τις Αρχές – να έχουν αποσπάσει σε διάστημα πέντε ετών πάνω από 586.000 ευρώ από ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Μάλιστα, στις περιπτώσεις που έφερναν αντιρρήσεις και προσπαθούσαν να υπερασπιστούν τις καλλιέργειές τους ερχόντουσαν τα αντίποινα, όπως εκτεταμένη καταστροφή καλλιεργειών ακόμα και εμπρησμό αυτοκινήτων.

Απειλές, βανδαλισμοί και φόβος ήταν το σκηνικό που συνέθετε την κατάσταση που επικρατούσε στα χωριά της Κρήτης, με αποτέλεσμα θύμα της σπείρας να καταγγέλλει ότι φοβόντουσαν ακόμα να πάνε στα χωράφια τους, όπως περιγράφει στο newsit.gr: «Από το 2021 και μετά μπήκαν με το “έτσι θέλω” μέσα στα χωράφια και στις περιουσίες μας. Με το που έγινε η πρώτη μήνυση ξεκίνησαν τα αντίποινα. Μας κόβανε λάστιχα, ελαιόδεντρα, καταστρέφανε καλλιέργειες και μας απειλούσαν συνεχώς. Μιλάμε πραγματικά για μια εγκληματική οργάνωση και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια».

Μάλιστα, ο ίδιος φοβόταν να πάει στα αμπέλια του και στις ελιές του σε περίπτωση που οι κατηγορούμενοι του είχαν στήσει καρτέρι: «Στα χωράφια μας πηγαίναμε σαν τον κλέφτη, ειδικά την περίοδο της συγκομιδής της ελιάς, για να προλάβουμε να μαζέψουμε ό,τι μπορούσαμε χωρίς να τους συναντήσουμε. Γιατί αν τους βρίσκαμε εκεί, ξέραμε ότι θα είχαμε απειλές και συνέπειες. Μέσα στα σπίτια βρίσκαμε ζώα, καταστροφές, ακαθαρσίες από πρόβατα και δεν μπορούσαμε να βρούμε το δίκιο μας. Είναι ένας τόπος που τον παραλάβαμε από τους προγόνους μας και έχουμε τεράστιους συναισθηματικούς δεσμούς μαζί του».

«Κόποι και φιλοδοξίες ετών καταστράφηκαν από τα χέρια της σπείρας μέσα σε λίγα λεπτά. Εγώ προσωπικά είχα το περιστατικό με το αμπέλι. Ήταν ένα παλιό αμπέλι που το είχαμε ξεπατώσει, είχαμε πάρει άδεια, είχαμε φυτέψει νέο αμπελώνα και μια μέρα το είδαμε κομμένο. Εύχομαι κανένας άνθρωπος να μη ζήσει αυτό το πράγμα. Ξέραν πολύ καλά πού ήρθαν. Ήξεραν ότι είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι, χωρίς μπλεξίματα με τη Δικαιοσύνη. Και ακριβώς πάνω σε αυτό πάτησαν. Ακόμα και σήμερα φοβόμαστε. Από χθες νιώθουμε μια δικαίωση, αλλά περιμένουμε πλέον η Δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει» καταλήγει.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, ενώ ο 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στην Καλλιθέα Αττικής, έξω από νοσοκομείο όπου είχε μεταβεί με τη σύζυγό του για ιατρικές εξετάσεις.

Δημογλίδου: Ζημιά σχεδόν 800.000 ευρώ για ιδιώτες και δημόσιο

Η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ σημείωσε πως η ζημία προς τους πολίτες εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, ενώ επιπλέον διαπιστώνεται ζημία άνω των 580.000 ευρώ προς το ελληνικό Δημόσιο και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω των επιδοτήσεων για χωράφια που είχαν καταφέρει με απειλές να αρπάξουν από αγρότες και κτηνοτρόφους στην Κρήτη.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ανάμεσα τους ένας θείος με τα 2 ανίψια του, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η αστυνομία στα χέρια της η «οικογενειακή» σπείρα δρούσε με χαρακτηριστικά μαφίας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις είχαν σταδιακή κλιμάκωση από το 2021, γεγονός που δυσχέραινε τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς – όπως επισημάνθηκε – οι τοπικές κοινωνίες παρέμεναν σιωπηλές λόγω φόβου αντιποίνων.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η υπόθεση στηρίχθηκε σε πολυεπίπεδη και χρονοβόρα έρευνα διάρκειας περίπου ενός έτους, με διασταυρώσεις στοιχείων και συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, προκειμένου να τεκμηριωθεί τόσο η εγκληματική δραστηριότητα όσο και η απάτη εις βάρος του Δημοσίου.

Αναφερόμενη στις συλλήψεις, σημείωσε ότι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων της ανακριτικής αρχής, με έναν εξ αυτών να εντοπίζεται στην Αθήνα και τους υπόλοιπους στην Κρήτη. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ -όπως επισημάνθηκε- μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει ουσιαστικές εξηγήσεις στις αρχές στο στάδιο της προανάκρισης.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η δικογραφία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ισχυρή και εκτενής, καθώς βασίζεται σε μακροχρόνια συλλογή δεδομένων και συνδυασμό πολλαπλών υποθέσεων, γεγονός που -σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ.- ενισχύει τη δικαστική πορεία της υπόθεσης.