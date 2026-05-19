Μ. Χρυσοχοΐδης για τη Γενοκτονία των Ποντίων: “Τιμούμε τις 353.000 αθώες ψυχές που χάθηκαν”

«Η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί καθήκον απέναντι στο παρελθόν και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές» σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Χρυσοχοΐδη:

«19 Μαΐου. Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Μια ημέρα βαθιάς συγκίνησης και ιστορικής ευθύνης για κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα για εμάς τους Πόντιους. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν είναι κάτι μακρινό. Ζει μέσα στις οικογενειακές μας ιστορίες, στις μνήμες που πέρασαν από γενιά σε γενιά, στον πολιτισμό, στη γλώσσα και στην ψυχή του Ποντιακού Ελληνισμού.

Τιμούμε τις 353.000 αθώες ψυχές που χάθηκαν, τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και όσους κράτησαν όρθια την ιστορική μνήμη με αξιοπρέπεια και δύναμη.

Η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας και η αναγνώριση της Γενοκτονίας αποτελεί καθήκον απέναντι στο παρελθόν, αλλά και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Για να μην επιτρέψουμε ποτέ στη λήθη να σβήσει όσα σημάδεψαν τον Ελληνισμό.

Τιμούμε τον Ποντιακό Ελληνισμό. Θυμόμαστε. Δεν ξεχνάμε».