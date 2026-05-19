Ηλιούπολη: Σύλλογοι γονέων ζητούν ειδική μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές μετά τη διπλή τραγωδία – Τι απαντά το υπουργείο

Σε διευκρινίσεις προχώρησαν πηγές του Yπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο protothema.gr σχετικά με το δημόσια παρέμβαση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης για ενδεχόμενη μοριοδότηση ή ποσόστωση υπέρ των μαθητών, που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, μετά τη διπλή τραγωδία που συγκλόνισε τη σχολική κοινότητα της Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσταλεί επίσημο σχετικό έγγραφο στο υπουργείο, ενώ υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, δεν τίθεται θέμα ειδικής μοριοδότησης για τους υποψηφίους της Ηλιούπολης, καθώς δεν υπάρχει καμία τέτοια σχετική πρόβλεψη στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Όπως προσθέτουν, ρυθμίσεις ειδικής μεταχείρισης υποψηφίων έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις φυσικών καταστροφών μεγάλης κλίμακας, όπως σεισμοί, πυρκαγιές ή πλημμύρες, που επηρέασαν συνολικά την καθημερινότητα μιας ολόκληρης περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πυρκαγιά στο Μάτι 2018, όπου είχαν ληφθεί έκτακτα μέτρα με ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι ad hoc και αφορούν περιπτώσει, στις οποίες έχουν μεταβληθεί δραστικά οι συνθήκες διαβίωσης των πληγέντων — όπως απώλεια κατοικίας ή σοβαρές υλικές καταστροφές — και όχι μεμονωμένα τραγικά περιστατικά, όσο σοβαρά και αν είναι για μια τοπική κοινωνία.

Κυβερνητικοί παράγοντες σημειώνουν ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από το ενιαίο σύστημα εξετάσεων θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα των Πανελλαδικών, καθώς πρόκειται για διαδικασία με κοινά κριτήρια για όλους τους υποψηφίους σε εθνικό επίπεδο.

Η ανάρτηση των γονέων και το αίτημα προς την Πολιτεία

Η παρέμβαση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης ήρθε μετά τον θάνατο δύο 17χρονων κοριτσιών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη συναισθηματική φόρτιση στη σχολική κοινότητα. Στην ανάρτησή τους στα κοινωνικά δίκτυα, οι γονείς γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να απευθυνθούν στο υπουργείο ζητώντας εξέταση ειδικής μέριμνας για τους μαθητές, που δίνουν φέτος εξετάσεις.

Παράλληλα, έθεσαν ως βασικό αίτημα την ενίσχυση της ψυχολογικής στήριξης στα σχολεία, με μόνιμη παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, ώστε να υποστηριχθούν μαθητές, εκπαιδευτικοί και οικογένειες.

Τι ισχύει για την ψυχολογική υποστήριξη

Από την πλευρά κύκλων του υπουργείου διευκρινίζεται, ότι σε περιπτώσεις κρίσεων ενεργοποιούνται ειδικά πρωτόκολλα διαχείρισης συμβάντων, τα οποία προβλέπουν την παρουσία εξειδικευμένων επιστημονικών κλιμακίων στα σχολεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέτοιο κλιμάκιο επισκέφθηκε ήδη το σχολείο των δύο κοριτσιών αμέσως μετά το περιστατικό.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι σχολικοί ψυχολόγοι δεν έχουν ρόλο ατομικής ψυχοθεραπείας για μαθητές ή οικογένειες. Η αποστολή τους αφορά κυρίως την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, την καταγραφή ενδείξεων ψυχολογικής επιβάρυνσης και την παραπομπή σε εξειδικευμένες δημόσιες δομές, όπως τα ΚΕΔΑΣΥ.

Σχετικά με τις Πανελλαδικές

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά ειδικά τη μοριοδότηση, υπογραμμίζεται από ανώτερα στελέχη του υπουργείου ότι δεν υφίσταται σχετική διαδικασία κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων. Σε περιπτώσεις έκτακτων φυσικών καταστροφών, όταν λαμβάνονται μέτρα στήριξης, αυτά συνήθως αφορούν μεταγενέστερα στάδια, όπως οι μετεγγραφές ή ειδικές κατηγορίες εισαγωγής, μέσω υπουργικών αποφάσεων.

Ως εκ τούτου, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το υπουργείο δεν εξετάζει καμία αλλαγή στο σύστημα εξέτασης ή ειδική μοριοδότηση για τους υποψηφίους της Ηλιούπολης, ενώ το βάρος παραμένει στην ψυχολογική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας μέσω των προβλεπόμενων δομών.

