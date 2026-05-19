Έντονη ανησυχία για οσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής – Εκκενώθηκαν σχολεία, επιχειρήσεις

Έντονη ανησυχία έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες σε κατοίκους και εργαζόμενους σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου, σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυρωδιά του υγραερίου πρωτοεμφανίστηκε στις 12:00 το μεσημέρι και είναι τόσο έντονη που ήδη που εκκενώθηκαν προληπτικά γραφεία και επιχειρήσεις σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, ενώ ακόμα αναζητείται η αιτία που το έχει προκαλέσει όλο αυτό.

Οι αρχές προχώρησαν και σε εκκένωση σχολείων.

Υπάρχουν αναφορές πως έντονη μυρωδιά υπάρχει και σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη και Πειραιά.

Για αυτόν τον λόγο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής.

Μέχρι στιγμής, κατά την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.