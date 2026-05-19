MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για “γρηγορόσημα” για άδειες διαμονής μεταναστών και κτήσης ιθαγένειας

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύο υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για «γρηγορόσημα» που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ιθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ., η οποία ξεκίνησε το 2019 ύστερα από σχετικές καταγγελίες.

Ανάμεσα στους δύο καταδικασθέντες είναι (κατά τον επίδικο χρόνο της έρευνας) στελέχη διευθύνσεων ή τμημάτων που αφορούν στις υπηρεσίες αλλοδαπών, μετανάστευσης και ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Κρίθηκαν ένοχοι για δωροληψία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα), παράβαση καθήκοντος, κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα) και, κατά περίπτωση, για εμπορία – επιρροή (πλημμέλημα).

Με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, καταδικάστηκαν ο ένας σε κάθειρξη 6 ετών και 9 μηνών κι ο άλλος σε κάθειρξη 7 ετών και 1 μήνα. Αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει του Εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6,5 ετών πρώην υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για απλή συνέργεια σε δωροληψία και παράβασης καθήκοντος, καθώς φέρεται να είχε ρόλο μεσάζοντα. Ακόμη, το Δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 έως 4,6 έτη (με αναστολή) σε έξι ακόμη άτομα -ιδιώτες ή επωφελούμενοι αλλοδαποί μετανάστες.

Συνολικά στο ακροατήριο είχαν παραπεμφθεί 38 άτομα, από τα οποία αθωώθηκαν 29, μεταξύ των οποίων ένας προϊστάμενος υπηρεσίας που διωκόταν για πλημμεληματική πράξη.

Η δικογραφία των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. περιλάμβανε εκατοντάδες τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ εμπλεκόμενων προσώπων που κρίθηκαν ως ύποπτες. Τα παράνομα ωφελήματα που περιγράφονταν στις συνομιλίες αφορούσαν χρηματικά ποσά- στην πλειονότητά τους ύψους 250 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Ακόμη αφορούσαν «δώρα» σε είδος, όπως κρασιά, ακόμη και με τη μορφή παροχής δωρεάν εργασιών-ανακαίνισης σπιτιού.

Οι βασικοί κατηγορούμενοι, κατά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου, κρίθηκαν ένοχοι για επιμέρους περιπτώσεις δωροληψίας από το σύνολο που τους καταλογίζονταν, καθώς οι περισσότερες δεν στοιχειοθετήθηκαν. Άπαντες οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν στις απολογίες τους τις πράξεις που τους αποδίδονταν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αναστάτωση στην Αμαλιάδα: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα – Δείτε εικόνες

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Γρηγόρης Γκουντάρας για Κατερίνα Καινούργιου: Όταν φέρνεις στον κόσμο το παιδί σου, όλα είναι διαφορετικά

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν σπιρομέτρηση σήμερα για καπνιστές και άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Περικλής Κονδυλάτος για Eurovision: Η Κατερίνα Βρανά είχε πρόβλημα στον λόγο της, ήρθαμε όλοι οι τηλεθεατές σε αμηχανία

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Λευτέρης Πανταζής: Κάνω πρόταση στον Ακύλα να είναι μαζί μου του χρόνου