Tουρκία: Νεκρός εντοπίστηκε ο δράστης του μακελειού στη Μερσίνα

Ο 37χρονος ύποπτος για το μακελειό με απολογισμό έξι νεκρούς και οκτώ τραυματίες στη νότια Τουρκία, βρέθηκε νεκρός σύμφωνα με τουρκικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας τον περικύκλωσαν.

Ο 37χρονος, οπλισμένος με ένα τουφέκι, σκότωσε την 32χρονη εν διαστάσει συζυγό του και πέντε άλλα άτομα στην πόλη της Ταρσού της επαρχίας της Μερσίνας. Εισέβαλε και σε εστιατόριο της Ταρσού και ανοίγοντας πυρ σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό με ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια μεγάλη επιχείρηση σύλληψης του ενόπλου ο οποίος διέφυγε με όχημα και συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικές συνοικίες της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλα δύο άτομα, ένας βοσκός και ένας οδηγός φορτηγού.

MERSİN’DEKİ SLDIRGAN ÖLÜ BULUNDU



Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde meydana gelen slahlı saldırı olayının ardından kaçan şüphelinin, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon sırasında ölü olarak bulunduğu bildirildi.



Από τους πυροβολισμούς κατά μήκος της διαδρομής του δράστη τραυματίστηκαν επίσης οκτώ άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο.

Πηγή: ertnews.gr