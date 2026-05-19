MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Tουρκία: Νεκρός εντοπίστηκε ο δράστης του μακελειού στη Μερσίνα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο 37χρονος ύποπτος για το μακελειό με απολογισμό έξι νεκρούς και οκτώ τραυματίες στη νότια Τουρκία, βρέθηκε νεκρός σύμφωνα με τουρκικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας τον περικύκλωσαν.

Ο 37χρονος, οπλισμένος με ένα τουφέκι, σκότωσε την 32χρονη εν διαστάσει συζυγό του και πέντε άλλα άτομα στην πόλη της Ταρσού της επαρχίας της Μερσίνας. Εισέβαλε και σε εστιατόριο της Ταρσού και ανοίγοντας πυρ σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό με ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια μεγάλη επιχείρηση σύλληψης του ενόπλου ο οποίος διέφυγε με όχημα και συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικές συνοικίες της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλα δύο άτομα, ένας βοσκός και ένας οδηγός φορτηγού. 

Από τους πυροβολισμούς κατά μήκος της διαδρομής του δράστη τραυματίστηκαν επίσης οκτώ άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο.

Πηγή: ertnews.gr

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Άγρια επίθεση από κουκουλοφόρους σε μητέρα τριών παιδιών στην Πάτρα: Τη χτύπησαν και την έριξαν σε χαντάκι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 26 λεπτά πριν

Κέρκυρα: Σοβαρό τροχαίο με γουρούνα – Τραυματίστηκαν πατέρας και γιος, σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Πώς να απαλλαγείτε από τη μούχλα στο μπάνιο και να την αποτρέψετε οριστικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών