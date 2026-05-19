Αίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εγκρίθηκε με 162 ψήφους υπέρ, 53 κατά και 13 «παρών».

Το δεύτερο αίτημα αφορά μηνυτήρια αναφορά δικαστικών λειτουργών και εγκρίθηκε με 177 ψήφους υπέρ, 54 κατά και 13 «παρών».

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο απείχε από την ψηφοφορία για την υπόθεση Γεωργιάδη, αλλά ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας στη μηνυτήρια αναφορά των δικαστικών λειτουργών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «θλιβερή» στάση. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη για σύμπραξη με τον Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο, όπως είπε, «ο Μητσοτάκης ανέσυρε από την αποθήκη των αχρήστων υλικών».

Ζωή Κωνσταντοπούλου

