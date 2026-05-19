“Στις εκλογές θα κατέβουμε όλοι μαζί υπό τον Τσίπρα” δηλώνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Τις εξελίξεις στην τρέχουσα εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, ποια θα είναι η επόμενη ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τι θα γίνει με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε αρχικά, “Ουσιαστικά είμαστε εντός των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής και του συνεδρίου ότι συμπορευόμαστε με τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε. Τώρα το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό και το κομματικό ακόμα, θα το δούμε προσεχώς. Νομίζω ότι είμαστε σε μία συνολικά μεταβαλλόμενη και εναλλασσόμενη κατάσταση (…)”.

Και πρόσθεσε “Η ανασύσταση της προοδευτικής παράταξης επιβάλλει καινούριες κινήσεις. Επιβάλλει καινούργιο σχήμα που θα συμπεριλαμβάνει ασφαλώς και πολύ κόσμο αγωνιστικό από τους παλιούς κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι σε αντίφαση αυτά (…). Δεν κάνει ανταγωνιστικό, κάνει συν αγωνιστικό”.

Μεταξύ άλλων, επισήμανε χαρακτηριστικά “Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα απευκταίο σενάριο για εμάς. Και η επιδίωξη, οι αποφάσεις του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πως θα γίνει; Δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατέβουμε υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί“. Σχετικά τώρα, με το αν παραδώσει την έδρα του για να ενταχθεί στο καινούργιο κόμμα, ανέφερε “Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, τότε θα αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε με τις έδρες και πως θα συμπορευτούμε στο νέο σχηματισμό (…). Δεν είναι η ώρα αυτή ακόμα”.

Τέλος, αναφορικά με το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και βουλευτές αλλά και στελέχη που θεωρούν ότι δεν τους θέλει ο κύριος Τσίπρας, δεν χωράνε σε αυτή τη συμπόρευση και θα μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ για να πολιτευτούν με τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι και υπαρκτό κόμμα αυτή τη στιγμή, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόνισε “Αυτό είναι απόφαση που θα την πάρουν τα όργανα του κόμματος συντεταγμένα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια μεριά και ο Τσίπρας από την άλλη. Είναι το πιο κακό σενάριο θα έλεγα, που μπορεί να διαμορφωθεί“.

