Σχοινάς για Βορίζια: Επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών

«Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργάριτης Σχοινάς, για την υπόθεση κυκλώματος στα Βορίζια.

Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές Αρχές θα κάνουν «ό,τι πρέπει» σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, αλλά και ότι τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, σημειώνοντας ότι αισθάνεται «ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση» να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών.

«Όσο δεν γίνεται, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα να μας θυμίζουν τι πρέπει να αλλάξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την υπόθεση με την ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και του αποτελεσματικού ελέγχου στις αγροτικές ενισχύσεις.