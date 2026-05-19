Ο ισραηλινός στρατός ζητά την εκκένωση χωριών στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε σήμερα την εκκένωση δώδεκα χωριών στον νότιο Λίβανο, καθώς προβλέπονται νέες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ παρά την κατάπαυση πυρός που βρίσκεται σε ισχύ.

«Οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ υποχρεώνουν τον ισραηλινό στρατό να δράσει», έγραψε στον λογαριασμό του στο Χ ο εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ, μερικές ημέρες μετά τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων εκπροσώπων και την ανακοίνωση της παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.

Τα περισσότερα από τα χωριά που αναφέρθηκαν από τον Αντραΐ βρίσκονται πέρα από την «κίτρινη γραμμή» που οριοθετεί μια ζώνη περίπου 10 χιλιομέτρων σε βάθος στον νότιο Λίβανο εντός της οποίας ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του με στόχο την προστασία του πληθυσμού του βόρειου Ισραήλ από πυρά της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ και η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις συγκρούσεις τους παρά την εκεχειρία, κυρίως στον νότιο Λίβανο, και ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη εξαπολύσει πλήγματα πέρα από αυτή την «κίτρινη γραμμή».

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα «αρκετές κοινότητες στο νότιο» τμήμα της χώρας.

Η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ δήλωσε από την πλευρά της σε ανακοίνωση ότι στοχοθέτησε συγκέντρωση στρατιωτών και οχημάτων στο βόρειο Ισραήλ με «σμήνος drones εφόδου»

Από την αρχή του πολέμου, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους στον Λίβανο, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Στην ισραηλινή πλευρά, 20 στρατιώτες και ένας εργολάβος που εργαζόταν για τον στρατό σκοτώθηκαν στον Λίβανο από την αρχή του πολέμου, στις 2 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ