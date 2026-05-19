ΑΣ ΠΑΟΚ για επέτειο 107 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ποντίων: ” 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση”

Το δικό του μήνυμα μνήμης και τιμής για τις 353.000 ψυχές που χάθηκαν, έστειλε ο ΑΣ ΠΑΟΚ μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα ιστορικής μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό και ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης, που διατηρεί βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία, τίμησε τα θύματα της Γενοκτονίας με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Στην ανάρτησή του, ο ΑΣ ΠΑΟΚ ανέφερε:

«9 Μαΐου — Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Δεν ξεχνάμε. Δεν σιωπούμε.

Δεν Ξεχνώ — Δεν Σβήνει η Μνήμη»