ΑΣ ΠΑΟΚ για επέτειο 107 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ποντίων: ” 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση”
Το δικό του μήνυμα μνήμης και τιμής για τις 353.000 ψυχές που χάθηκαν, έστειλε ο ΑΣ ΠΑΟΚ μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα ιστορικής μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό και ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης, που διατηρεί βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία, τίμησε τα θύματα της Γενοκτονίας με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.
Στην ανάρτησή του, ο ΑΣ ΠΑΟΚ ανέφερε:
«9 Μαΐου — Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων
353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Δεν ξεχνάμε. Δεν σιωπούμε.
Δεν Ξεχνώ — Δεν Σβήνει η Μνήμη»
