Σπάνια τεκμήρια για τον Αριστοτέλη και τον Γαληνό του ΑΠΘ θα εκτεθούν στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum

Σπάνια και πολύτιμα τεκμήρια για τον Αριστοτέλη και τον Γαληνό από τις Συλλογές Χειρογράφων, Ομοιοτύπων και Αρχετύπων, καθώς και από τη Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων, θα αναδειχθούν σε δύο θεματικές εκθέσεις που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Στις εκθέσεις θα παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της διαχρονικής εξέλιξης της γνώσης, από τη βυζαντινή περίοδο έως τη νεότερη επιστημονική παραγωγή. Ανάμεσα στα εκθέματα, ξεχωρίζει το αρχέτυπο του Γαληνού, που περιέχει τα έργα «Θεραπευτικὴ Μέθοδος» και «Πρὸς Γλαύκωνα Θεραπευτικά» (τυπωμένο στις 5 Οκτωβρίου 1500). Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια έκδοση (editio princeps των έργων αυτών), από την οποία σώζονται παγκοσμίως μόλις εννέα αντίτυπα, εκ των οποίων τα δυο επιχρωματισμένα. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί στη συλλογή της ένα από τα δύο αντίτυπα, και έχει προβεί στην ανατύπωσή του σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το τεκμήριο ΑΠΘ 149 «Πειράματα Διδασκαλίας Οργανικής Χημείας», ενώ ξεχωρίζουν το ΑΠΘ 52, αυτόγραφος κώδικας του Βικεντίου Δαμοδού, καθώς και το ΑΠΘ 150, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ερμηνευτικής προσέγγισης του έργου του Αριστοτέλη.

Στην ενότητα των αρχετύπων και των σπανίων εκδόσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μια έκδοση του 1503 από το τυπογραφείο του Άλδου Μανούτιου (Δωρεά Τρικόγλου), καθώς και ένα εξαιρετικά σπάνιο αρχέτυπο του Sebastian Brant (1495), από το οποίο σώζονται μόλις επτά αντίτυπα παγκοσμίως.

Παράλληλα, παρουσιάζονται εκδόσεις έργων του Αριστοτέλη στο ελληνικό πρωτότυπο ή σε λατινική μετάφραση, καθώς και μεταγενέστερες ευρωπαϊκές εκδόσεις και μεταφράσεις, που αποτυπώνουν τη διαχρονική επίδραση της αριστοτελικής σκέψης.

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έχει ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή παρουσία της, καθώς, από το 2022, έχει ενταχθεί στον παγκόσμιο κατάλογο αρχετύπων και, από το 2024, στον παγκόσμιο κατάλογο χειρογράφων. Παράλληλα, αναπτύσσει επιστημονικές συνεργασίες με ιδρύματα σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αυστραλία, ο Καναδάς και το Βατικανό.

Οι εκθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική εξωστρέφειας της Βιβλιοθήκης και στοχεύουν στην ανάδειξη του πλούτου των συλλογών της, ενισχύοντας τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη έρευνα και εκπαίδευση.

Το Aristotle Innovation Forum – ένα από τα πλέον δυναμικά fora καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη -διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026.

Το AIF τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Το AIF πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στρατηγικός εταίρος είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των μεγάλων χορηγών περιλαμβάνονται η ΔΕΗ και η Τράπεζα Πειραιώς.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Διάρκεια Εκθέσεων: 19-22/5/2026, ώρες: 9.00 – 18.00

Περισσότερες πληροφορίες: https://aristotleforum.auth.gr/