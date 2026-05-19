Θοδωρής Αθερίδης: Με τη Σμαράγδα δεν είπαμε ποτέ τη λέξη “χωρίζουμε”, δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου μαζί της

Στο late-night show του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 φιλοξενήθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (18/5) ο Θοδωρής Αθερίδης.

Οι δύο άντρες έκαναν μία ζεστή και ενδιαφέρουσα συζήτηση, με τον γνωστό ηθοποιό να αναφέρεται και στον πρόσφατο χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, με την οποία ήταν σε σχέση εδώ και 23 χρόνια.

«Όσο μεγαλώνεις, οφείλεις να γίνεσαι καλύτερος σε κάτι. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αυτό έχω καταλάβει από τη ζωή. Θα μου άρεσε να μπω στο μυαλό μιας γυναίκας. […] Έχω πάει σε ψυχίατρο, μιλούσαμε σαν φίλοι, με βοήθησε να καταλάβω τα λάθη και τις ευθύνες των γονιών μου», εξομολογείται ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Όλες οι φοβίες με έχουν πιάσει εκτός από την αγοραφοβία. Δεν ξέρω αν λέγονται αυτά δημόσια αλλά θα το πω. Δεν έμπαινα για 30 χρόνια σε ασανσέρ. Νιώθω πως, όταν πέθανε η μαμά μου, πήρε μαζί της αυτή τη φοβία μου. Ξαφνικά μπήκα χωρίς να το σκεφτώ. Είπα “τι βλακείες είναι αυτές;” και μπήκα», περιέγραψε.

«Έχω παράπονα από τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τα 29 μου που ήμουν εκεί είχα έντονες μελαγχολίες και το χρεώνω στην πόλη. Έχει τη “σκιά” των ποιητών και της μελαγχολίας. Ένιωθα πιο ταραχώδης από την ήρεμη πόλη, ενώ στην Αθήνα το αντίθετο, ήρθα σε ένα χάος. Αν δεν κάνω θέατρο, μπορεί να πάθω και καμιά μελαγχολία. Το σκέφτομαι όμως να γυρίσω ξανά στη Θεσσαλονίκη», παραδέχεται στη συνέχεια της κουβέντας ο Θοδωρής Αθερίδης.

Καταλήγοντας, η συζήτηση στράφηκε και στον χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη. Εκεί ο ίδιος σημείωσε:

«Δεν έγινα αγενής όταν με ρώτησαν για τα προσωπικά μου. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είμαι πολύ καλός στο να κάνω σχέσεις, δεν είμαι καλός στο να χωρίζω, στο να δω τον άλλο στα μάτια και να του πω “χωρίζουμε”. Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη με τη Σμαράγδα. Δεν έχω χωρίσει με κανέναν άνθρωπο στη ζωή μου. Συνεχίζουμε να βγαίνουμε, να τρώμε και να περνάμε τις γιορτές μαζί.

Δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου μαζί της. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πληγώσουμε ο ένας τον άλλο. Στη σχέση μας θέλαμε να είμαστε ελεύθεροι, δεν θέλαμε να λογοδοτούμε».