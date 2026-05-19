Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Κλείνω 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά – Το αλκοόλ δεν είναι τόσα χρόνια που το έχω κόψει

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση, μιλώντας για τη διαδρομή της μακριά από τις εξαρτήσεις και τις μεγάλες αλλαγές που έκανε στη ζωή της μέσα από ανάρτησή της στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας 18/5.

Όπως αποκάλυψε, η μάχη της δεν περιορίστηκε μόνο στα ναρκωτικά, αλλά αφορούσε και το αλκοόλ, τα χάπια, ακόμη και τις ανθρώπινες σχέσεις που συνόδευαν εκείνη την περίοδο της ζωής της.

«Ο κόσμος νομίζει ότι εγώ έκοψα μόνο τα ναρκωτικά, δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά που έκοψα, είναι και το αλκοόλ και τα χάπια και με αυτό συνεπάγονται και οι παρέες, δεν μπορείς πλέον να συντονιστείς όταν δεν πίνεις και δεν θες να πίνεις», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Υπήρχε πάρα πολύ το αλκοόλ στη ζωή μου. Όταν έβγαινα έπινα μπουκάλι, δεν έπινα απλά ποτήρι. Δεν βγαίνω τα βράδια, δεν βγαίνω το Σαββατοκύριακο. Κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς, το βράδυ δεν τρώω, δεν πίνω, δεν καπνίζω.

Το αλκοόλ, συνδυαστικά και με άλλα πράγματα που κάνεις τα οποία σε κάνουν κάθε φορά να βουλώνεις και να μουδιάζεις στη ζωή σου, αυτό αύριο μεθαύριο θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Η ζωή σου δεν θα πηγαίνει καλά και είναι ένας φαύλος κύκλος. Θα έχεις μονίμως προβλήματα με τον κόσμο, με τον εαυτό σου, με την καθημερινότητά σου, θα σου φταίνε τα πάντα. Είναι μία άλλη αντιμετώπιση ζωής».

Κλείνοντας, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αποκάλυψε πως η 18η Μαΐου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ημερομηνία για την ίδια. «18 Μαΐου του 2003, μέχρι σήμερα, κλείνω 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά. Το αλκοόλ δεν είναι τόσα χρόνια που το έχω κόψει», είπε συγκινημένη.