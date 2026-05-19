Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο Αφγανοί που προσπάθησαν να ταξιδέψουν με πλαστά διαβατήρια

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 43 και 22 ετών προχώρησαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, καθώς επιχείρησαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 43χρονο άνδρα και μία 22χρονη γυναίκα, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία επέδειξαν πλαστά ελληνικά διαβατήρια κατά τη διαδικασία ελέγχου.

Οι δύο συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν, θα οδηγηθούν και θα υποβληθούν αντίστοιχα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.