MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 12.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 656 προϊόντα

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για παρεμπόριο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιβλήθηκαν 12 πρόστιμα ύψους 12.000 ευρώ συνολικά για το ίδιο αδίκημα ενώ κατασχέθηκαν 656 προϊόντα παρεμπορίου.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 11 έως 17-05-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

  • Ελέγχθηκαν (476) άτομα,
  • Συνελήφθησαν (4) εξ’ αυτών,
  • Επιβλήθηκαν (12) διοικητικά πρόστιμα ύψους (12.000) ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν (9) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και 
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (656) προϊόντα παρεμπορίου.

“Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση”. διαμηνύει η Ελληνική Αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Eurovision: Οσμή σκανδάλου – Η EBU ρωτούσε το μεσημέρι τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 10 ώρες πριν

Εκδηλώσεις στον Δ. Ωραιοκάστρου για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: Πρόταση Αγγελούδη για Πάρκο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Έρχεται το 10ο Αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride – Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στο Περιστέρι – Νεκρός 36χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Σε βαρύ κλίμα το 40ημερο μνημόσυνο για τη Μυρτώ – Οι νέες φωτογραφίες από την οικογένειά της ως άγγελος στον ουρανό