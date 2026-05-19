Πλακιάς: Δεν έχει λογική η ίδρυση του κόμματος Καρυστιανού τώρα, δεν μπορεί να βοηθήσει στην υπόθεση των Τεμπών

Επιφυλάξεις σχετικά με τη χρονική συγκυρία κατά την οποία η Μαρία Καρυστιανού αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος διατύπωσε ο Νίκος Πλακιάς.

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο Kontra Channel, ανέφερε πως δεν θεωρεί βάσιμο το σκεπτικό ότι κάποιος πρέπει να εισέλθει στην πολιτική επειδή οι υπάρχοντες θεσμοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα απονομής δικαιοσύνης. «Δεν έχει καμία λογική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς.

«Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή τρέχουν 6-7 δίκες για τα Τέμπη. Πώς προεξοφλούμε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης; Δεν είναι λογικότερο να δούμε τις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης; Μετά θα το δεχόμασταν πολύ πιο εύκολα αν έλεγε κάποιος γονιός από τα Τέμπη “κύριοι, εγώ δεν βρήκα δικαιοσύνη για τα παιδιά μου, οι κύριοι που είναι στη φυλακή δεν είναι οι αρμόδιοι, οπότε μπαίνω στη Βουλή για να φέρω τη δικαιοσύνη που δεν βρήκα”. Όσο και να μην πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να προεξοφλούμε πριν δούμε τα αποτελέσματα».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Πλακιάς, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δεν μπορεί να βοηθήσει στην υπόθεση των Τεμπών. «Δεν μπορεί να βοηθήσει το κόμμα Καρυστιανού, τη δεδομένη στιγμή. Το 2027 που θα γίνουν εκλογές η διαδικασία η δικαστική θα έχει τρέξει, πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις από την αντιπολίτευση;. Γιατί δεν μπορούσαν όλοι αυτοί που πίστευαν ότι υπήρχε κάτι στο τρένο να κάνουν μια ξεχωριστή δικογραφία; Θα ήταν δεκτό από την πλευρά μου. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σε αυτό το κομμάτι», ανέφερε.

Στην ερώτηση, δε, τι θα απαντούσε στη Μαρία Καρυστιανού αν τη ρωτούσε «Νίκο να προχωρήσω τώρα με το κόμμα;», ο κ. Πλακιάς απάντησε «θα της έλεγα όχι. Στη δεδομένη στιγμή, θα ήταν προτιμότερο να το ξεκινούσε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 παρά τη δεδομένη στιγμή».

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι «εγώ δεν θα το έκανα ποτέ να συμμετέχω σε πολιτική προσπάθεια. Εγώ είμαι εδώ για τα Τέμπη δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε άλλους τομείς της καθημερινότητας, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ή άμυνας. Το να πολιτευτώ και να μπω σε μια Βουλή που επεξεργάζεται εκατοντάδες θέματα, σε τι μπορώ να σας βοηθήσω;»

Ο κ. Πλακιάς υπογράμμισε ακόμα πως δεν βλέπει καμία προσωπική φιλοδοξία από τη Μαρία Καρυστιανού στην ίδρυση κόμματος και δήλωσε πως εκείνη έχει κάθε δικαίωμα να πολιτευτεί.