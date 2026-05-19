Δήμος Ωραιοκάστρου: Μπήκαν τα θεμέλια για την κατασκευή νέου σύγχρονου Νηπιαγωγείου στον Δρυμό

Τέθηκαν τα θεμέλια για την κατασκευή νέου, σύγχρονου και λειτουργικού Νηπιαγωγείου στην περιοχής «Τσούκες» της Κοινότητας Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου. Τον αγιασμό της θεμελίωσης τέλεσε σήμερα το πρωί ο μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, κ. Πλάτωνας στην διάρκεια μιας λιτής εκδήλωσης.

«Τα παιδιά αποτελούν το μέλλον του έθνους μας. Εύχομαι το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτό το έργο κατά τον καλύτερο τρόπο. Στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε όλους σας εύχομαι η χάρις του Θεού να είναι μαζί μας και τέτοια έργα να κοσμούν την περιοχή, διότι αποτελούν χώρους πολιτισμού, χώρους βαθιάς σημασίας, όπου εδραιώνεται η γνώση, η παιδεία, η πίστη και στερεώνεται το αύριο και το μέλλον της κοινωνίας μας», τόνισε στον χαιρετισμό του ο κ. Πλάτωνας.

«Όταν δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του προγράμματος ‘‘Αν. Τρίτσης’’ επιλέξαμε να κάνουμε τις μελέτες για δύο σχολεία, κάτι που είναι το πρώτο και πιο βασικό στάδιο. Κάναμε έτσι τις μελέτες για το 5 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου και το Νηπιαγωγείο Δρυμού. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αδειοδοτήθηκαν τα σχολεία και όταν βγήκε η πρόσκληση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να υλοποιηθούν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η προτεραιότητα ήταν πάντα η προσχολική εκπαίδευση. Το Νηπιαγωγείο Δρυμού ήταν το πρώτο έργο που εγκρίθηκε στην Περιφέρεια και θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον πρώην Περιφερειάρχη, κ. Τζιτζικώστα, όσο και την σημερινή Περιφερειάρχη, κ. Αηδονά για τη συμβολή τους. Το έργο δημοπρατήθηκε άμεσα, εγκαταστάθηκε ο εργολάβος και σήμερα κάνουμε τη θεμελίωση», τόνισε στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

«Ευελπιστούμε πως το έργο θα είναι πλήρως λειτουργικό τον Σεπτέμβριο του 2027. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε καθυστερήσεις με τις συνδέσεις δικτύων», σημείωσε ο δήμαρχος και αναφέρθηκε σε σειρά έργων που υλοποιούνται στην περιοχή.

«Επενδύουμε στην παιδεία, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Δημοπρατήθηκε η ανακατασκευή του γηπέδου Δρυμού, σύντομα θα υπογράψουμε τη σχετική σύμβαση. Ολοκληρώνεται ο χώρος πολιτισμού στην περιοχή του Γυμνασίου και του Λυκείου και θα έχουμε εκεί και μια υπερσύγχρονη λαογραφική έκθεση που θα αποτυπώνει μοναδικά την ιστορία και την λαογραφία του Δρυμού. Σύντομα θα έχουμε σύμβαση κι για την ανάπλαση του κέντρου του Δρυμού, των πλατειών, ώστε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε αισθητικά και λειτουργικά την περιοχή. Επίσης, είναι σε μελετητική ωριμότητα η

είσοδος του Δρυμού, η περιοχή του Ηρώου, όπου θέλουμε να αναπλάσουμε την περιοχή. Σύντομα θα είναι έτοιμη και η παιδική χαρά που γίνεται με χορηγία της εταιρείας ΤΙΤΑΝ. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί ψηφίζουν και υποστηρίζουν αυτά τα έργα, καθώς επίσης και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Όλα αυτά τα έργα σημαίνουν ότι μια περιοχή προχωρά και προοδεύει», τόνισε ο κ. Τσακίρης.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο γιατί έβαλε σε προτεραιότητα αυτό το έργο και το υποστήριξε, έδωσε μεγάλη σημασία στο αίτημα της Κοινότητας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που ενήργησε και σήμερα κάνουμε την θεμελίωση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα η σημερινή θεμελίωση, καθώς είμαι ένα από τα παιδιά του πρώτου νηπιαγωγείου που λειτούργησε στον Δρυμό αρχές του 1970. Σήμερα, μετά από 55 χρόνια έχουμε ένα νέο έργο, την θεμελίωση νέου νηπιαγωγείου», τόνισε η πρόεδρος της Κοινότητας Δρυμού, Όλγα Διαμέλα.

«Το έργο προχωρά και όταν ολοκληρωθεί θα παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν σύγχρονο, όμορφο και λειτουργικό χώρο», ανέφερε η αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης, Ευαγγελία Δρόσου.

Στην εκδήλωση χαιρέτισε και η διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, Κατερίνα Ντουνούση. Ευχαρίστησε την δημοτική αρχή για την υλοποίηση του έργου, λέγοντας ότι ικανοποιείται ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών και των κατοίκων της περιοχής.

Στην τελετή θεμελίωσης συμμετείχαν αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι συλλόγων του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Το έργο

Το έργο της ανέγερσης του Νηπιαγωγείου Δρυμού αφορά στην ανέγερση ενός τριθέσιου Νηπιαγωγείου, δυναμικότητας 75 μαθητών, στην περιοχή «Τσούκες».

Όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση του έργου, το κτίριο συγκεντρώνει καινοτομίες που αφορούν αφενός τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό, αφετέρου την άριστη ενεργειακή του συμπεριφορά. Βασικό

μέλημα του σχεδιασμού ήταν η αρμονική συνύπαρξη του δομημένου και του ανοιχτού χώρου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο τόσο λειτουργικά όσο και οπτικά και ο αύλειος χώρος να αποτελεί την προέκταση του κλειστού χώρου. Ως προς την ενεργειακή συμπεριφορά, το κτίριο ενσωματώνει συστήματα θερμομόνωσης κελύφους, παθητικά και ενεργητικά βιοκλιματικά συστήματα, φυτεμένο δώμα, φωτιστικά σώματα χαμηλής κατανάλωσης, φωτοβολταϊκά συστήματα, κλπ.

Το κτίριο θα είναι ισόγειο και θα διαθέτει μεταξύ άλλων αίθουσες εργασίας, αίθουσα ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και χώρο τραπεζαρίας – κουζίνας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη από το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027».