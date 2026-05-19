Γιώργος Λιάγκας: “Να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάολο, να τελειώνει η φασαρία… Δεν αντέχω άλλο”

Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε on air το πρωί της Τρίτης 19/5, κατά τη διάρκεια του σχολιασμού για τη Eurovision, όταν διαπίστωσε πως το πλάνο της εκπομπής του στον ΑΝΤ1 δεν τον έδειχνε σωστά στον αέρα.

Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε δυσαρεστημένος, διακόπτοντας τη ροή για να σχολιάσει με έντονο ύφος το τηλεοπτικό κάδρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην μου κόβεται το κεφάλι, παιδιά!». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συνέχισε εμφανώς φορτισμένος: «Θα κάνω και σκηνοθεσία, δεν με πειράζει. Δεν μπορώ πια άλλο…».

«Τι να κάνω ρε γαμ.. σε αυτή την εκπομπή πια; Δεν πειράζει, ενάμισης μήνας έμεινε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάολο, να τελειώνει η φασαρία… Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο.. Ενάμισης μήνας έμεινε… Αχ, Θέε μου…», κατέληξε.