Τριαντάφυλλος για τον Akyla στη Eurovision: Δεν μπορείς με αυτό το τραγούδι να πάρεις την πρωτιά

Ο Τριαντάφυλλος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε για τη φετινή Eurovision και την προσπάθεια που κατέβαλε ο Akylas με τους συνεργάτες του. Όπως είπε, ο ίδιος είχε προβλέψει και είχε στοιχηματίσει στη νίκη της Βουλγαρίας. Για τον Έλληνα καλλιτέχνη, ανέφερε ότι προσπάθησε αλλά το τραγούδι του δεν ήταν φτιαγμένο για την κορυφή του μουσικού διαγωνισμού.

«Ο άνθρωπος σαν performance, σαν τραγουδιστής και σαν καλλιτέχνης είναι άψογος. Το κάνει ωραία αυτό που κάνει, αλλά το τραγούδι ήταν περίεργο. Τα έλεγα εγώ. Και η 10η θέση πολύ ήταν» είπε ο Τριαντάφυλλος και πρόσθεσε: «Έχεις πάει ποτέ με κλαρίνο στη Eurovision; Να κάνεις μια ωραία ρούμπα όπως η Βουλγάρα. Είχα στοιχηματίσει στη Βουλγαρία…Το έγραψε Έλληνας, έχουμε τον καλό μας, τον Κοντόπουλο και δε δίνει συμμετοχή στην Ελλάδα. Δεν ταιριάζω εγώ στη Eurovision».

Σε άλλο σημείο ο Τριαντάφυλλος ανέφερε: «Το παιδί είναι πολύ ωραίος στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο αδελφέ μου, συγγνώμη αλλά δε μου αρέσει. Αυτό το νιάου τι είναι; Τι μήνυμα περνάς; Θα δείξει η πορεία τι ρεύμα έχει, γιατί και για την Κλαυδία τα ίδια μας λέγατε, και μετά… Ας κρατάμε μικρό καλάθι…

Ο καθένας στη ζωή του και στο κρεβάτι του μπορεί να κάνει ότι θέλει, αλλά δε χρειάζεται να τα δείχνουμε όλα και να λέμε “εγώ κάνω αυτό, είμαι έτσι”.

Κράτα τα για σένα αυτά και κάνε το τραγούδι σου που το κάνεις καλά. Είναι πολύ γλυκός, πολύ καλός, αλλά όταν στο ίνσταγραμ βλέπω συνέχεια νιάου, νιάου… Συγγνώμη να ζητήσει γιατί και από ποιόν; Για την πρωτιά; Δεν μπορείς με αυτό το τραγούδι να πάρεις την πρωτιά».

