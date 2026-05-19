Χωρίς ταμπού: Η αισθητική ιατρική δεν είναι πια μόνο γυναικεία υπόθεση

Για δεκαετίες, οι αισθητικές επεμβάσεις ήταν συνυφασμένες με το γυναικείο φύλο και ειδικά την εικόνα των celebrities στο Hollywood. Για τον μέσο άνδρα, η ενασχόληση με την εικόνα του πέρα από ένα κούρεμα ή ένα καλό ξύρισμα θεωρούνταν «περιττή» ή, ακόμα χειρότερα, «μη αρρενωπή».

Όμως, το ημερολόγιο δείχνει 2026 και οι κανόνες έχουν αλλάξει. Είναι καιρός να σπάσουμε το ταμπού: η επιστήμη είναι εδώ για όλους, και το να θέλεις να δείχνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου δεν έχει φύλο.

1. Βλεφαροπλαστική

Με την πάροδο του χρόνου, η χαλάρωση στα βλέφαρα δίνει την εντύπωση ότι είστε μόνιμα κουρασμένοι ή λυπημένοι κι είναι λογικό αυτό να σας ενοχλεί, ειδικά αν επηρεάζεται και πρακτικά η όρασή σας. Με τη βλεφαροπλαστική όμως, αφαιρείται το περιττό δέρμα και το πρόσωπο δείχνει αμέσως πιο ξεκούραστο και «ζωντανό».

Αν νιώθετε ότι το βλέμμα σας χρειάζεται ανανέωση, κλείστε κι εσείς το ραντεβού σας για βλεφαροπλαστική στην Αθήνα χωρίς φόβο, καθώς η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τοπική αναισθησία, εκμηδενίζοντας το άγχος του ασθενούς για το χειρουργείο.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η βλεφαροπλαστική είναι η επέμβαση που προτιμούν οι περισσότεροι άνδρες παγκοσμίως καθώς, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικών Χειρουργών, περισσότεροι από 115.000 άνδρες υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση για τη βελτίωση της εμφάνισης των άνω ή/και κάτω βλεφάρων το 2022.

2. Μεταμόσχευση μαλλιών

Η αραίωση των μαλλιών και η ανδρογενετική αλωπεκία αποτελούν για την πλειοψηφία των ανδρών το πρώτο ουσιαστικό πλήγμα στην αυτοπεποίθησή τους. Αν υπάρχει μια διαδικασία που πλέον έχει αποβάλει πλήρως το κοινωνικό στίγμα όμως, αυτή είναι η μεταμόσχευση μαλλιών, με την επιστήμη να έχει κάνει άλματα στον συγκεκριμένο τομέα, με εξειδικευμένες κλινικές σε Ελλάδα και εξωτερικό να εφαρμόζουν πρωτόκολλα υψηλής ακρίβειας.

Πιο συγκεκριμένα, οι σύγχρονες τεχνικές, όπως η FUE (Follicular Unit Extraction), επιτρέπουν τη μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων χωρίς τη χρήση νυστεριού, με το αποτέλεσμα να είναι απόλυτα φυσικό σε πυκνότητα και φορά, εξαλείφοντας την αφύσικη όψη του παρελθόντος.

3. Διόρθωση γυναικομαστίας

Πολλοί άνδρες βιώνουν έντονη αμηχανία λόγω της υπερπλασίας του ανδρικού μαστού, μια κατάσταση που μπορεί να οφείλεται σε ορμονικές διαταραχές (αληθής γυναικομαστία) ή σε συσσώρευση λιπώδους ιστού που αντιστέκεται στη δίαιτα και τη γυμναστική.

Ωστόσο, μέσω της χειρουργικής αφαίρεσης του αδένα ή της λιποαναρρόφησης (συχνά και συνδυαστικά), επιτυγχάνεται η σμίλευση του θώρακα, με την επέμβαση να αποκαθιστά το επίπεδο και αθλητικό περίγραμμα, αναδεικνύοντας τη μυϊκή δομή της περιοχής και απαλλάσσοντας τον άνδρα από το αίσθημα ανασφάλειας.

4. Ρινοπλαστική

Η μύτη αποτελεί τον κεντρικό άξονα του προσώπου και καθορίζει την ισορροπία του προφίλ, που σημαίνει ότι μια έντονη παραμόρφωση, συχνά και ως αποτέλεσμα τραυματισμού, μπορεί να προσδώσει μια αδικαιολόγητη «σκληρότητα» στα χαρακτηριστικά.

Η σύγχρονη λειτουργική ρινοπλαστική βέβαια, δεν στοχεύει μόνο στην αισθητική βελτίωση, αλλά και στην αποκατάσταση της αναπνοής: η διόρθωση του ρινικού διαφράγματος συνδυάζεται με τη λεπτή αναδιαμόρφωση του οστέινου και χόνδρινου σκελετού, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που εναρμονίζεται με τα ανδρικά ανατομικά χαρακτηριστικά χωρίς να φαίνεται «χειρουργημένο».

5. Botox & Fillers

Τέλο, ναι, και το Botox για άνδρες (γνωστό και ως… Brotox) είναι πια mainstream – οι άνδρες έχουν πιο δυνατούς μύες στο πρόσωπο, πράγμα που σημαίνει βαθύτερες ρυτίδες που τους κάνουν να δείχνουν αυστηροί ή θυμωμένοι.

Λίγες μονάδες Botox στο μεσόφρυο ή filler στην περιοχή της γνάθου μπορούν να τονίσουν τα αρρενωπά χαρακτηριστικά και να λειάνουν τις βαθιές ρυτίδες, χωρίς να χάσετε την εκφραστικότητά σας, γι’ αυτό μην το φοβάστε.

Ο άνδρας του σήμερα δεν φοβάται να φροντίσει τον εαυτό του και το ταμπού γύρω από τις αισθητικές επεμβάσεις ανήκει στο παρελθόν. Η επιλογή να βελτιώσεις κάτι που σε ενοχλεί δεν σε κάνει λιγότερο άνδρα αλλά έναν άνδρα με αυτοπεποίθηση, που παίρνει την εικόνα του στα χέρια του.