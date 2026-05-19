Χαλκιδική: Η διάβρωση των ακτών απειλεί παραθαλάσσια σπίτια

Φωτογραφία: Intime
Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδαιας όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα και υποδομές ενώ απειλεί άμεσα παραθαλάσσιες κατοικίες.

Όπως λένε οι κάτοικοι, το πρόβλημα υπάρχει τα τελευταία 5-6 χρόνια και έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες κάθε χρόνο, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Η λύση για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται πως έχει δρομολογηθεί.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις προστασίας της παραλιακής ζώνης στη Νέα Ποτίδαια μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με συνολικό προϋπολογισμό 2.100.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

 Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, την επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος 420 μέτρων, την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 300 μέτρων, την αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου, την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις, με τη θάλασσα να προχωρά συνεχώς προς τη στεριά, απειλώντας δρόμους, δίκτυα και κατοικίες.

