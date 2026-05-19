ΕΚΘ: Ζητούμε δικαίωση και διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

“Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου παραμένει ανοιχτή πληγή και οι νεότερες γενιές έχουμε χρέος και ευθύνη να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των 353.000 θυμάτων, διεκδικώντας την διεθνή αναγνώριση και παράλληλα αποτρέποντας αντίστοιχα ειδεχθή εγκλήματα και θηριωδίες στο μέλλον” Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης με αφορμή την μαύρη επέτειο για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Η ανακοίνωση του ΕΚΘ:

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, τα Σωματεία της δύναμής του, οι εργαζόμενοι του νομού Θεσσαλονίκης τιμούν την σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

107 χρόνια μετά την έναρξη του τελευταίου σταδίου εξόντωσης του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, τιμούμε τη μνήμη και αποδίδουμε φόρο τιμής στα θύματα.

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί μια μαύρη σελίδα στην παγκόσμια ιστορία. Όλοι μαζί έχουμε χρέος να υψώσουμε τη φωνή μας και να πούμε «Ποτέ Ξανά».

353.000 ψυχές, 107 χρόνια μετά, ζητούν δικαίωση. Τα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας, όλοι όσοι ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους και έφτιαξαν ξανά τις ζωές τους με δυσκολίες και κακουχίες, οι απόγονοί αλλά και οι Έλληνες σε ολόκληρη την υφήλιο ζητούμε δικαίωση και διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Διεκδικούμε Αλήθεια και Δικαιοσύνη.