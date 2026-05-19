Αθωώθηκε στο Εφετείο ο Στέφανος Κασσελάκης για το πόθεν έσχες ενώ ήταν Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Εκ νέου ραντεβού με τη δικαιοσύνη έδωσε σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης για την υπόθεση με την εταιρεία του στο εξωτερικό, με την οποία παραβίασε το νόμο περί πόθεν έσχες, μετά την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 30 μηνών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 50 χιλιάδων ευρώ, πριν από ένα χρόνο.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, στο Εφετείο ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, κηρύχθηκε αθώος για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, με το δικαστήριο να υιοθετεί τη σχετική εισαγγελική πρόταση.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δεν αποδείχθηκε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης όταν ανέλαβε Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία.

Για τη δεύτερη εταιρεία, στην οποία εμφανιζόταν ως μέτοχος, κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δεν είχε δόλο για την πράξη του. «Δεν προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί ο κατηγορούμενος ότι δεν επιτρέπεται να έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία. Ο κατηγορούμενος όφειλε να το γνωρίζει και αμελώς δεν το γνώριζε και μάλιστα με βαριά αμέλεια αλλά υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπήρχε δόλος. Τα κίνητρα του ήταν αγαθά, ήθελε να διασφαλίσει ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα έμενε απλήρωτος και σίγουρα ο σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν να αποτρέψει μια τέτοια πράξη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του, ζητώντας την απαλλαγή του κ. Κασσελάκη, που ήταν παρών στο δικαστήριο και απολογήθηκε.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επανέλαβε ότι δεν γνώριζε την ελληνική νομοθεσία, που απαγόρευε την επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, για Έλληνα πολιτικό αρχηγό.

«Ενημερώθηκα ότι δεν υπήρχαν χρήματα για τη μισθοδοσία.. Δεν μπορούσα να αφήσω τον κόσμο, τους εργαζόμενους απλήρωτους μέσα στις γιορτές… επίσης με ενημέρωσαν ότι ήταν αυτόφωρο. Ήμουν στην Αμερική για τα Χριστούγεννα και το συζήτησα με τον αδελφό μου, ότι μπορεί να πάω αυτόφωρο και τότε μου είπε: “Θα τα στείλω από την Osios για να μην μπεις φυλακή”», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο κατηγορούμενος.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη μετά την ενέργεια του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, να δημοσιοποιήσει τον Μάρτιο 2024 κι ενώ ήταν Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έγγραφα σχετικά με την ύπαρξη εταιρείας του στις ΗΠΑ. Τότε, η δημοσιοποίηση των εγγράφων είχε γίνει στο πλαίσιο διένεξής του με τον απολυθέντα οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, Θύμιο Γεωργόπουλο, που είχε καταγγείλει ότι ο κ. Κασσελάκης είχε επιχειρήσει να δανείσει το κομματικό ταμείο το Δεκέμβριο 2023, προκειμένου να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγορήθηκε για το πλημμέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, καθώς απαγορεύεται από το Σύνταγμα η ιδιοκτησία εξωχώριας εταιρείας σε πολιτικό αρχηγό.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν εκ νέου ο Θύμιος Γεωργόπουλος, ως μάρτυρας κατηγορίας και ο στενός συνεργάτης και δικηγόρος του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης, ως μάρτυρας υπεράσπισης.