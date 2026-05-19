Φορτηγό αναποδογύρισε στην Εθνική Οδό Βόλου-Λάρισα, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός – Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι στην εθνική οδό Βόλου-Λάρισας, στο ύψος του Σέσκλου, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, καταλήγοντας αναποδογυρισμένο εκτός οδοστρώματος.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και διασώστες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να απεγκλωβιστεί ζωντανός, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα, έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος και καθαρισμού του οδοστρώματος.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά το Τροχαία Βόλου.

