Σημείο συνάντησης της τεχνολογικής κοινότητας, της αγοράς εργασίας και της καινοτομίας το 10ο TechSaloniki

Στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της 10ης επετειακής διοργάνωσης του TechSaloniki, του μεγαλύτερου event τεχνολογίας, καριέρας και καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα, στις 22 και 23 Μαΐου 2026 στην Προβλήτα Α’ του Λιμένα Θεσσαλονίκης, στις Αποθήκες Γ’ & Δ’ και στο Μουσείο Φωτογραφίας MOMus.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν οι κ.κ Κώστας Μάλαμας, BoD TechSaloniki , Νικόλαος Τζόλλας, Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , Κοσμάς Βαμβάλης, Συντονιστής Technology Forum, Αλέξανδρος Μηνάς, Principal Director, Technology, Accenture Greece, Δημήτρης Θεοχάρης, Talent Acquisition Senior Specialist/ Team Leader, Netcompany και Θάνος Μάτης, Senior Manager, Strategy & Transactions, Deloitte.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκε η σημασία του TechSaloniki ως σημείου συνάντησης της τεχνολογικής κοινότητας, της αγοράς εργασίας και της καινοτομίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και δικτύωσης που προσφέρει στους νέους επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, το TechSaloniki προσφέρει σε αποφοίτους και επαγγελματίες του τεχνολογικού κλάδου τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και να αναζητήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, με προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης της καριέρας τους.

Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη έκδοση του θεσμού μέχρι σήμερα, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 3.500 επισκέπτες, 40 ηγέτιδες εταιρείες τεχνολογίας, νέους επιστήμονες, επαγγελματίες του κλάδου, startups, επενδυτικά κεφάλαια και στελέχη της αγοράς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκος Τζόλλας, τόνισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση, την καινοτομία και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ισχυρό τεχνολογικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και της απασχόλησης στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο Κώστας Μαλάμας, εκτελεστικός διευθυντής του TechSaloniki, αναφέρθηκε στη δεκαετή πορεία του TechSaloniki, το οποίο ξεκίνησε το 2016 με στόχο να φέρει κοντά τις εταιρείες τεχνολογίας, τους φοιτητές και τους νέους επαγγελματίες της πόλης. Όπως σημείωσε, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει περίπου 400 ανοιχτές θέσεις εργασίας από 40 εταιρείες, ενώ περισσότερα από 2.500 άτομα συμμετέχουν κάθε χρόνο στις δράσεις του θεσμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία με το Technology Forum, καθώς και στη δημιουργία της νέας πρωτοβουλίας “StarSaloniki”, με στόχο τη στήριξη νέων επιχειρηματικών ομάδων και startups. Η νέα αυτή πλατφόρμα είναι αφιερωμένη στη νεοφυή επιχειρηματικότητα και δημιουργείται σε συνεργασία με τα venture capital funds Loggerhead Ventures, TECS Capital και Thermi VC.

Εκ μέρους του Technology Forum υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των 39 φορέων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, με βασικό στόχο τη δημιουργία συνεργειών και τον καλύτερο συντονισμό του οικοσυστήματος καινοτομίας της πόλης. Το φετινό πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την επιχειρηματικότητα και τις τεχνολογίες πόλεων έως τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα πανεπιστήμια προς την αγορά και τη στήριξη της νεανικής και μαθητικής καινοτομίας.

Στη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία έρευνας για τον τεχνολογικό κλάδο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οποία 66 εταιρείες απασχολούν περισσότερους από 2.500 εργαζομένους, ενώ την περίοδο 2016–2026 οι επενδύσεις τους ξεπερνούν τα 340 εκατ. ευρώ και η συνολική συμβολή τους στο τοπικό ΑΕΠ αγγίζει τα 540 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στον τεχνολογικό τομέα της πόλης ξεπερνά πλέον τις 7.000.

Εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, όπως η Deloitte, η Accenture και η Netcompany, ανέδειξαν τη σημασία της Θεσσαλονίκης ως αναπτυσσόμενου τεχνολογικού κέντρου με διεθνή προσανατολισμό. Παρουσιάστηκαν νέες επενδύσεις σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, τα τραπεζικά συστήματα, το cloud engineering, τα data analytics και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης ταλέντου σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης.

Οι διοργανωτές υπογράμμισαν ότι βασικός στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι να φέρει κοντά όλο το οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες συνεργασίας, απασχόλησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης για τη νέα γενιά και αναδεικνύοντας τη δυναμική της πόλης ως σημαντικού τεχνολογικού και επενδυτικού προορισμού.

Στις παράλληλες δράσεις του TechSaloniki X περιλαμβάνονται το Open Coffee Thessaloniki, που ενισχύει τη δικτύωση της τεχνολογικής κοινότητας και δημιουργεί ευκαιρίες για νέες συνεργασίες και επαγγελματικές συνδέσεις, καθώς και η συνάντηση του Innovation Greece “The Regional Perspective of ScaleUp GREECE | Success Cases & Funding Opportunities”, η οποία εστιάζει στις προοπτικές ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας, παρουσιάζοντας ιστορίες επιτυχίας και δυνατότητες χρηματοδότησης για startups και επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Το TechSalonikiX, Fueled by Deloitte τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας και του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και υπό την αιγίδα και με τη διαχρονική υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουριστικής Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα

22 Μαΐου 2026 10:00-20:30

Career Day, networking, workshops και παρουσιάσεις

20:30 : Η πρώτη ημέρα της εκδήλωσης ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο πάρτι! Οι ΜΙΚΡΟ, το αγαπημένο συγκρότημα που ταύτισε τον ήχο του με την ψηφιακή κουλτούρα, θα ανέβει στη σκηνή για ένα γεμάτο ενέργεια live, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του TechSaloniki.

23 Μαΐου 2026

Συνεντεύξεις εργασίας (κατόπιν πρόσκλησης)

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα panels και τα workshops του TechSaloniki X, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης 👉 techsalonikix Εγγραφές Υποψηφίων 👉candidate registration Panels 👉 techsalonikix/panels/ Workshops 👉 techsalonikix/workshops/