Aegean: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5% στα 320,7 εκατ. ευρώ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €320,7 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,2 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4% από την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ανάλογη της αύξησης των προσφερόμενων θέσεων, με τον συντελεστή πληρότητας να διαμορφώνεται στο 80,8%.

Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε €46,6 εκατ. από €43,8 εκατ., ενώ οι Ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €21,7 εκατ. από €6,6 εκατ. H διεύρυνση των Ζημιών μετά από φόρους στο πιο αδύναμο εποχικά τρίμηνο, προήλθε κυρίως λόγω των αρνητικών συναλλαγματικών αποτιμήσεων ύψους €8,1 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €8,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Παρόλο που ο Μάρτιος επηρεάστηκε από την αναστολή πτήσεων σε αγορές στη Μέση Ανατολή και τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων, οι θετικές επιδόσεις των δύο πρώτων μηνών εξομάλυναν την αρνητική επίδραση του Μαρτίου, οδηγώντας σε αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στο EBITDA.

To πρώτο τρίμηνο του 2026 η Εταιρεία παρέλαβε 2 νέα αεροσκάφη A321neo. Συνολικά, εντός των πρώτων εννέα μηνών του 2026 έχει προγραμματιστεί να παραδοθούν 7 A321neo αεροσκάφη.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €891,6 εκατ. στις 31.03.2026, μετά την αποπληρωμή στις 12.03.2026 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ύψους €200 εκατ.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το επακόλουθο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επιβαρύνουν σημαντικά τις τιμές των καυσίμων διαμορφώνοντας ένα δύσκολο περιβάλλον για το σύνολο του αεροπορικού κλάδου κατά τη διάρκεια του 2026. Στην AEGEAN διατηρούμε την ευελιξία στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, με στόχο να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στο λειτουργικό μας αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη θέση μας στην αγορά αλλά και τις ανάγκες των επιβατών μας.

Η επίδραση του αυξημένου κόστους καυσίμων θα είναι εντονότερη κατά τη διάρκεια των μηνών του δευτέρου τριμήνου. Είναι σημαντικό, όμως, να σημειωθεί ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί στους καταναλωτές η ενεργειακή κρίση, η ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο δείχνει αρκετά ανθεκτική.

Παρά τις δυσκολίες του 2026, παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της AEGEAN. Η συνεπής επένδυση σε σύγχρονο στόλο νέας γενιάς, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση, η αποδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής και κυρίως η ποιότητα και εξέλιξη των ανθρώπων μας, μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις και να συνεχίζουμε απρόσκοπτα την αναπτυξιακή μας πορεία».

Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2026

ΠρώτοΤρίμηνο 2025 ΠρώτοΤρίμηνο 2026 % μτβ Σύνολο Επιβατών (‘000) 3.093 3.230 4% Χιλιομετρικοί επιβάτες(RPKs σε εκατ.) 3.343 3.489 4% Χιλιομετρικές Θέσεις (ASKs σε εκατ.) 4.160 4.364 5% Συντελεστής Πληρότητας – Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK) 80,6% 80,2% -0,3pp

Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού

(σε € εκατ.) 31.12.2025 31.03.2026 Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων 955,1 891,6 Δανειακές υποχρεώσεις 664,2 462,1 Υποχρεώσεις από μισθώσεις 971,1 1.053,8 Καθαρός Δανεισμός 680,2 624,3 Καθαρός Δανεισμός/ (Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα) εξαιρουμένων των μισθώσεων (290,9) (429,5) EBITDA1 -12μηνο trailing 421,5 424,3 Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / ΕBITDA 1,6x 1,5x

Σημείωση:

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, των 12 προηγούμενων μηνών (Ιαν.-Δεκ. 2025 και Απρ. 2025 – Μαρ. 2026 αντίστοιχα).

Η AEGEAN με μία ματιά

(σε € εκατ.) ΠρώτοΤρίμηνο 2025 ΠρώτοΤρίμηνο 2026 % μτβ Έσοδα 306,0 320,7 5% EBITDA1 43,8 46,6 6% Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και τόκων (2,6) (5,1) 98% Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (7,5) (28,3) 279% Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (6,6) (21,7) 228% Συνολικοί επιβάτες (‘000) 3.093 3.230 4% Διαθέσιμες Θέσεις (‘000) 3.859 4.008 4% Χιλιομετρικές Θέσεις (ASKs σε εκατ.) 4.160 4.364 5% Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 127 127 0% Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις) 80,3% 80,8% 0,5pp Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές πτήσεις (Χιλιομετρικοί επιβάτες RPK/ Χιλιομετρικές Θέσεις ASK) 80,6% 80,2% -0,3pp Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) 946 932 -1% RASK (σε € λεπτά)2 7,36 7,35 0% Yield (σε € λεπτά)3 9,15 9,19 0% CASK (EBT level, σε € λεπτά)4 7,69 8,13 6% CASK (EBT level, σε € λεπτά)4 – εκτός κόστους καυσίμων 6,01 6,58 9% CASK (EBT level, σε € λεπτά) 4 -εξαιρούνται συναλλαγματικές διαφορές 7,89 7,95 1% CASK (EBT level, σε € λεπτά)4 – εξαιρούνται κόστος καυσίμων & συναλλαγματικές διαφορές 6,21 6,39 3%

Σημειώσεις:

1 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

2 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρική θέση, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα, εξαιρουμένης της ATCOM.

3 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα, εξαιρουμένης της ATCOM.

4 Μέσο κόστος ανά χιλιομετρική θέση, εξαιρουμένης της ATCOM.

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων- Πρώτο Τρίμηνο 2026

(σε € εκατ.) ΠρώτοΤρίμηνο 2025 ΠρώτοΤρίμηνο 2026 % μτβ Έσοδα από τακτικές πτήσεις 265,5 279,6 5% Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις 4,7 4,2 -10% Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις 35,9 36,9 3% Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 306,0 320,7 5% Λοιπά έσοδα 6,4 9,3 44% Παροχές σε εργαζόμενους (43,5) (49,3) 13% Καύσιμα Αεροσκαφών (70,0) (67,8) -3% Συντήρηση αεροσκαφών (36,0) (40,2) 12% Τέλη υπέρπτησης (17,3) (16,8) -3% Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης (23,4) (25,1) 7% Χρεώσεις αεροδρομίων (18,5) (18,9) 2% Έξοδα catering (12,4) (13,0) 4% Έξοδα διανομής (20,9) (21,2) 1% Έξοδα προβολής και διαφήμισης (5,5) (6,6) 19% Δικαιώματα ρύπων (8,6) (16,6) 92% Διάφορα έξοδα (11,1) (7,7) -31% Μισθώσεις (1,3) (0,2) -84% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) 43,8 46,6 6% Περιθώριο ΚΠΤΦΑ (EBITDA Margin) 14,3% 14,5% Αποσβέσεις (46,4) (51,7) 11% Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΤΦ) (2,6) (5,1) 98% Περιθώριο ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ Μargin) -0,8% -1,6% Πιστωτικοί τόκοι και Χρηματοοικονομικά έσοδα 7,4 6,3 -15% Τόκοι υποχρεώσεων και μισθώσεων και Χρηματοοικονομικά έξοδα (20,7) (21,5) 4% Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά 8,3 (8,1) – Κέρδη/(Zημίες) από συμμετοχές 0,0 0,1 90% Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ) (7,5) (28,3) 279% Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin) -2,4% -8,8% Φόρος εισοδήματος 0,9 6,6 671% Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (6,6) (21,7) 228%

Σημείωση: Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026 περιλαμβάνουν την πλήρη ενοποίηση της κατά 100% θυγατρικής ICT, η οποία κατέχει το 100% της εταιρείας Atcom. Τα Έσοδα και τα Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ) της Atcom για το πρώτο τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε €5,3 εκατ. και €600,6 χιλ. αντίστοιχα. H πλήρης ενοποίηση συνεισέφερε έσοδο €3,3 εκατ. και ζημίες προ φόρων €172,12 χιλ. στον όμιλο.

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(σε € εκατ.) 31.12.2025 31.03.2026 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.930,3 1.966,4 Ταμειακά Διαθέσιμα 651,5 608,3 Δεσμευμένες καταθέσεις 3,5 0,0 Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 300,2 283,3 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 328,0 483,9 Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3.213,5 3.341,9 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 568,8 637,9 Υποχρεώσεις από μισθώσεις 971,1 1.053,8 Δανειακές υποχρεώσεις 664,2 462,1 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 227,9 199,6 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 781,5 988,6 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 3.213,5 3.341,9

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(σε € εκατ.) 31.03.2025 31.03.2026 Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 110,0 160,4 Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (51,0) (12,9) Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (19,4) (200,3) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 39,5 (52,7) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 575,6 651,5 Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (16,4) 9,5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιουσιακού στοιχείου διακρατούμενoυ προς πώληση – – Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 598,8 608,3

Επιχειρησιακά μεγέθη Ομίλου