Στιγμές τρόμου για πρώην πρωταθλήτρια στίβου στην Πάτρα – Κυνήγησε τραυματισμένη τρεις ανήλικους Ρομά που την έκλεψαν

Αν και τραυματισμένη, η πρώην πρωταθλήτρια στίβου Ανδριάνα Φωτακοπούλου καταδίωξε πεζή στην Πάτρα τους τρεις ανήλικους Ρομά που της έκλεψαν την τσάντα μέσα από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της, ο ένας από τους τρεις ανήλικους δεν δίστασε να της πετάξει μέχρι και πέτρα προκειμένου να την αποτρέψει.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η 50χρονη μητέρα τριών παιδιών από την Πάτρα έπεσε θύμα επίθεσης, καθώς σύμφωνα με το “Live News”, της έχουν επιτεθεί Ρομά άλλες τρεις φορές.

Η πρώην πρωταθλήτρια στίβου περιέγραψε τις στιγμές που έζησε το απόγευμα της Κυριακής στη γέφυρα στην περιμετρική της Πάτρας, όταν τρεις Ρομά την αιφνιδίασαν, έκλεψαν την τσάντα από το αυτοκίνητό της και στην συνέχεια την χτύπησαν προκειμένου να διαφύγουν.

Η 50χρονη επέστρεφε στο σπίτι της από το νεκροταφείο όπου είχε πάει να ανάψει το καντήλι στο μνήμα των γονιών της και σταμάτησε στη γέφυρα της περιμετρικής Πατρών για να τραβήξει μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα: «Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα, ήταν 20:15-20:20 και είχε κοκκινίσει ο ορίζοντας. Έχω βγει από το αυτοκίνητο, το έχω κλειδώσει. Και αφήνω την τσάντα μου στη θέση του συνοδηγού, παίρνω το κλειδί και το κινητό και κλειδώνω».

Όπως περιέγραψε η κυρία Φωτακοπούλου, δράστες της επίθεσης ήταν τρεις ανήλικοι.

«Έσπασε το τζάμι. Το αυτοκίνητο ήταν στα δεξιά μου. Γυρίζω και βλέπω ένα χέρι γκρι να μπαίνει μέσα, μόνο το χέρι, να τραβάει την τσάντα έξω. Δεν είχε βγει καν στο δρόμο. Ήταν κάτω από το δρόμο. Μόνο το χέρι του είδα. Ήταν τρία άτομα. Αυτός που πήρε την τσάντα και πέταξε την πέτρα ήταν 15 με 16 χρονών, φορούσε φούτερ με κουκούλα. Όλη την ώρα η κουκούλα δεν έφυγε από το κεφάλι του. Δεν μπόρεσα να δω τα χαρακτηριστικά του. Τα δύο μικρότερα να ήταν 12-13 ετών. Άρχισα να κυνηγώ το παιδί που είχε την τσάντα, διέσχισα 6-7 μέτρα και ξαφνικά σωριάστηκα μέσα στο χαντάκι», ανέφερε η κ. Φωτακοπούλου στο Mega.

Τότε τα παιδιά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πήδηξαν τα σύρματα που υπήρχαν στην άκρη του δρόμου, και βρέθηκαν στο πρανές του δρόμου και διέσχισαν κάθετα τα δυο ρέματα της περιμετρικής της Πάτρας και τρέχοντας κατευθύνθηκαν στον καταυλισμό.

Φοβήθηκε όταν είδε μπροστά της περίπου 60 Ρομά

Η 50χρονη, σηκώθηκε τραυματισμένη από το χαντάκι και επέστρεψε στο αυτοκίνητό της. Τότε αποφάσισε να πάει στον καταυλισμό που βρισκόταν λίγα μέτρα από το σημείο της επίθεσης.

«Δέκα μέτρα περίπου πριν φτάσω στον καταυλισμό βγήκε το γυφτάκι με την τσάντα. Και ενώ πηγαίνω προς τον καταυλισμό βλέπω μπροστά μου 50-60 γύφτους και λέω “ώπα! δεν θα σε βρουν ποτέ εδώ”», σημείωσε η γυναίκα, ενώ όπως περιέγραψε αν και σε σοκ και τραυματισμένη, σε όλη τη διαδρομή τους φώναζε: «Πετάξτε την τσάντα, πάρτε τα λεφτά και πετάξτε την τσάντα. Αφήστε μου τα χαρτιά».

Η ίδια, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που η 50χρονη μπήκε στο στόχαστρο Ρομά, καθώς έχουν προηγηθεί άλλες τρεις επιθέσεις στο κατάστημα που διατηρεί στο κέντρο της Πάτρας.

Τέλος, οι έρευνες για τους τρεις άνδρες συνεχίζονται.

