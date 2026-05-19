Τραμπ: Ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν – Η Τεχεράνη ικετεύει να κλείσει συμφωνία

Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ίσως χρειαστεί να χτυπήσουν ξανά με «ένα ισχυρό πλήγμα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι «ίσως χρειαστεί να δώσουμε» στο Ιράν «ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα» για να το αναγκάσουμε να συμφωνήσει σε μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ σημείωσε ωστόσο ότι δεν είναι σίγουρος για την επανάληψη των αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

«Θα μάθετε πολύ σύντομα αν πρέπει να το κάνουμε», τόνισε. Επιπλέον, ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ήταν «λίγες ώρες μακριά» από το να διατάξει ένα νέο κύμα επιθέσεων πριν το αναβάλει, κατόπιν αιτήματος του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Παράλληλα, ο Τραμπ επέμεινε ότι η Τεχεράνη «ικετεύει να κλείσει συμφωνία».

Περιέγραψε επίσης το Ιράν ως «τον νταή της Μέσης Ανατολής». Επιπλέον, ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, καθώς δεν έχει «καμία αμφιβολία» ότι θα το χρησιμοποιούσε εναντίον της υπόλοιπης περιοχής, ιδίως του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

Μάλιστα, δήλωσε ότι θα επιτρέψει μια «περιορισμένη χρονική περίοδο» -τουλάχιστον δύο ή τρεις ημέρες- για να συνεχιστούν οι συνομιλίες, λέγοντας ότι αρκετά κράτη του Κόλπου του είχαν πει ότι υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε το Πακιστάν προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι αναβάλλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν -ένα σχέδιο για το οποίο δεν είχε γίνει γνωστό από Αμερικανούς αξιωματούχους μέχρι που ο πρόεδρος έκανε την ανακοίνωσή του σε ανάρτηση στο Truth Social.

