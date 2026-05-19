Η στιγμή που ο Akylas χορεύει ξέφρενα ένα από τα νέα του τραγούδια στο Instagram – Δείτε το βίντεο

O Akylas εκπροσώπησε φέτος την Ελλάδα στη Eurovision, κατακτώντας τη 10η θέση και είναι έτοιμος για τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα.

Ο εκκεντρικός καλλιτέχνης έχει ανακοινώσει ότι σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ο νέος του δίσκος και αποφάσισε να δώσει μία… πρώτη γεύση στους followers του στο Instagram.

Έτσι, σήμερα Τρίτη, ο Akylas ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό και χόρεψε ξέφρενα, υπό τους ρυθμούς του ενός από τα 7 νέα του τραγούδια.

«spastoSPASTO Press Start Summer 2 Days, Πάμε να το κάψουμε», έγραψε στη λεζάντα ο Akylas.

Η ανάρτησή του ενθουσίασε τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να του χαρίσουν πολλά likes και να του γράψουν ανεβαστικά σχόλια.