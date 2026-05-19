Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: “Ο λασπολόγος του Μαξίμου χτύπησε ξανά”

Επίθεση στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπολύει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε. Ο κ. Γεωργιάδης που θυμίζουμε για την πολιτική του αξιοπιστία πως έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα κλεφτών και άφηνε υπονοούμενα για βαλίτσες με μετρητά επί διακυβέρνησής της, επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή έγινε επί Νέας Δημοκρατίας το 2009.

Γνωρίζει δια των δημοσιευμένων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο το ποσοστό κυριότητας του επί του ακινήτου όσο και των ποσών των ενοικίων.

Τα υπόλοιπα σχετικά με τον λίβελλο του κ. Γεωργιάδη, στη δικαιοσύνη όπως έχει προαναγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης».