Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρός 75χρονος ασθενής που έπεσε από τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέροιας, όπου ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου και κατέληξε στον δεύτερο όροφο που προεξείχε. Συνέπεια της πτώσης ήταν ο ηλικιωμένος να τραυματιστεί θανάσιμα.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία. Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές μέχρι τώρα, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.
