Ευρυδίκη για Eurovision: Ποια ήταν τα τρία τραγούδια που της άρεσαν – Παρακάλεσε για τη Βουλγαρία, για να μην κερδίσει το Ισραήλ

Τον προβληματισμό της για την παρουσία του Ισραήλ στη φετινή Eurovision εξέφρασε η Ευρυδίκη, σχολιάζοντας πως η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο νίκης της χώρας οδήγησε πολλούς στο να στηρίζουν άλλες συμμετοχές, ακόμη κι αν δεν συγκαταλέγονταν στις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» σχολιάζοντας τη νίκη της Βουλγαρίας στον μουσικό διαγωνισμό με την Dara και το «Bangaranga», αλλά και τη δεύτερη θέση του Ισραήλ, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Noam Bettan και συγκέντρωσε 343 βαθμούς από επιτροπές και κοινό.

Αναφερόμενη στη βουλγαρική συμμετοχή και στις προσωπικές της προτιμήσεις, η Ευρυδίκη υποστήριξε πως θεωρούσε άλλες χώρες πιο ισχυρές μουσικά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη συζήτηση που άνοιξε γύρω από το ενδεχόμενο νίκης του Ισραήλ.

Όπως είπε: «Η Dara ήταν εξαιρετική, φωνάρα. Ένα τραγούδι όμως που τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα είναι… δεν ξέρω πως να το πω τώρα, παρόλο που εγώ χαίρομαι γιατί είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος μέσα, αλλά όταν έχεις μια Ιταλία γεμάτη μελωδία, μια Αυστραλία με αυτή την ερμηνεύτρια, και έχεις και τη Βουλγαρία, εγώ θα πόνταρα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αυστραλία. Αλλά φτάσαμε στο σημείο να παρακαλάμε να κερδίσει ένα τραγούδι, το οποίο μπορεί να μην είναι μέσα στα αγαπημένα μας, για να μην κερδίσει το Ισραήλ, το οποίο είχε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του διαγωνισμού μουσικά, με έναν ερμηνευτή επίσης φανταστικό, αλλά δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξέφρασε τη θέση της για τη στάση χωρών που αποχώρησαν από τη διοργάνωση, ενώ υποστήριξε πως τα τελευταία χρόνια η Eurovision βρίσκεται σε περίοδο παρακμής. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Και πού καταλήγουμε; Στο ότι μπράβο στις 5 χώρες που αποχώρησαν εγκαίρως, που έθεσαν βέτο. Πού θα πηγαίναμε του χρόνου; Σε μια χώρα που είναι σε πόλεμο και που κάνει μια γενοκτονία; Αυτά είναι τα θέματα λοιπόν που εδώ και πολύ καιρό με βασανίζουν. Είναι και ένα άλλο κομμάτι βέβαια, το οποίο για μένα ισχύει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι βιώνουμε την παρακμή της Eurovision».

Το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού, μέρος του κοινού που βρισκόταν στη Βιέννη αντέδρασε με αποδοκιμασίες όταν η ισραηλινή συμμετοχή βρέθηκε για λίγο στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την ανακοίνωση της τηλεψηφοφορίας, όταν το τραγούδι «Michelle» του Noam Betan ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας, προκαλώντας αντιδράσεις από μερίδα των θεατών, οι οποίες ακούστηκαν και στη ζωντανή μετάδοση.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι αποδοκιμασίες συνοδεύτηκαν από συνθήματα «Ισραήλ, Ισραήλ» που ακούγονταν από το κοινό. Η αυστριακή δημόσια τηλεόραση ORF είχε ξεκαθαρίσει πριν από τον τελικό ότι δεν θα εφαρμοστεί τεχνητή εξομάλυνση του ήχου ώστε να καλύπτονται τυχόν αποδοκιμασίες από το κοινό κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Όπως και στον διαγωνισμό του 2025, η ισραηλινή συμμετοχή κατέγραψε σημαντικά καλύτερη επίδοση στην τηλεψηφοφορία σε σχέση με τις βαθμολογίες των εθνικών επιτροπών.



