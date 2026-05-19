Γεωργιάδης: Αστείο ότι παίρνει 1.000 ευρώ για το ακίνητο στην Κρήτη ο κ. Ανδρουλάκης – Να μην κουνάει το δάχτυλο

Αστείο χαρακτηρίζει ο Άδ. Γεωργιάδης το ενδεχόμενο να παίρνει 1.000 ευρώ ο Ν. Ανδρουλάκης από το μίσθωμα του κτιρίου που στεγάζεται το Κτηματολόγιο στο Ηράκλειο.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Open τόνισε αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως «ότι παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα είναι τελείως αστείο» και πρόσθεσε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στη ΝΔ και σε κανέναν».

«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένα πρόσωπο -όχι παράνομα, νόμιμα- εξαιρετικά ευνοημένο, αυτός και η οικογένειά του από τη σχέση του με το Δημόσιο. Δεν είναι ούτε ο φτωχός συμπολίτης που μάχεται για τον φτωχό συμπολίτη ούτε τίποτα. Είναι πολύ πλούσιος και πολύ ευνοημένος από το Δημόσιο. Δεν ξέρω πολλούς ‘Έλληνες που έχουν 1 εκατ. στο Βέλγιο. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω», τόνισε ο Άδ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε απαντώντας σε σχόλιο του δημοσιογράφου ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι δεν ήταν στις προθέσεις του να το νοικιάσει στο Κτηματολόγιο:

«Κανένας δεν νοικιάζει ένα ακίνητο στο Δημόσιο χωρίς να το θέλει. Για να το νοικιάσει το ακίνητο έχει μπει σε μια διαγωνιστική διαδικασία. Άρα, αν είπε εγώ δεν ήθελα να το νοικιάσω, λέει ψέματα. Δεν πήγε το Δημόσιο να το νοικιάσει, αυτός πήγε στο Δημόσιο και πρότεινε να νοικιαστεί. Δεύτερον, είπε ότι το νοικιάζει από το 2004. Αυτό που με ενδιαφέρει έγινε το 2008-2009. Να μας φέρει ποια σύμβαση έγινε και με ποιον».

Τρεις μέρες μετά τις εκλογές του 2009 η επιλογή της Επιτροπής για το ακίνητο

«Η διαδικασία για να βρει το Κτηματολόγιο ακίνητο στο Ηράκλειο ξεκίνησε επί Καραμανλή. Σε αυτό λέει αλήθεια ο κ. Ανδρουλάκης», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ωστόσο:

«Η επιλογή του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη έγινε επί ΠΑΣΟΚ. Η ημερομηνία της επιτροπής που κατάληξε στο ακίνητο Ανδρουλάκη είναι 7/10/2009, δηλαδή 3 μέρες μετά τις εθνικές εκλογές του 2009. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να το νοικιάσουν στην οικογένεια Ανδρουλάκη ξέραν ήδη ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι πανίσχυρη στο Ηράκλειο, καθώς το ΠΑΣΟΚ τρεις μέρες πριν είχε εκλεγεί με 44% στην κυβέρνηση».

«Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι βάλαν την επιτροπή στις 7/10/09, άρα περίμεναν να δουν ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Ότι δεν έπαιξε ρόλο στην κρίση τους και στο κόψιμο του μειοδότη ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη, αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, θέλαν να νοικιαστεί το ακίνητό τους από το Κτηματολόγιο από κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν το πιστεύω».

«Αν λειτούργησα εκπαιδευτικά προς τον κ. Ανδρουλάκη, είναι προσφορά στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει»

«Διαπιστώνω με χαρά ότι από την ώρα που έγινε η ιστορία του ακινήτου, το ΠΑΣΟΚ μιλά πιο πολύ πολιτικά. Σταμάτησε τις φασαρίες για υποκλοπές, Καμόρα, μαφία και γύρισε σε πολιτικές προτάσεις», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Αν συνέβαλα και εγώ για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνεις την τοξικότητα στην πολιτική στο τέλος θα τη λουστείς, αν λειτούργησα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση. Δεν πειράζει».

Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας

Τέλος, κληθείς να απαντήσει για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσσε ότι «δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας στην Ελλάδα. Βλέποντας τα κόμματα της βουλής κανένα δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανένα. Πρέπει να πάρει κάποιο κόμμα αυτοδυναμία».