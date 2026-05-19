Πάνω από 213 εκατ. ευρώ η στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από ζωονόσους

Τη σταθερή στήριξη της κυβέρνησης προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις ζωονόσους, αλλά και τη βούληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συνεχίσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων όσο διαρκεί η κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη.

Ο κ. Καββαδάς ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει διαθέσει «μακράν την υψηλότερη αποζημίωση στους κτηνοτρόφους ανά ζώο από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ παράλληλα καλύπτει το 100% των εξόδων της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, μόνο το 2025 ο κτηνοτροφικός κλάδος ενισχύθηκε με 187 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη για το 2026 έχουν καταβληθεί πάνω από 26 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού.

Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες πληρώθηκαν 22,7 εκατ. ευρώ σε 849 δικαιούχους για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ την περασμένη εβδομάδα

καταβλήθηκαν ακόμη 3,6 εκατ. ευρώ σε 226 κτηνοτρόφους για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

«Έως τώρα το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ξεπερνά τα 213 εκατ. ευρώ», τόνισε ο Υφυπουργός, σημειώνοντας ότι μόνο για τα ζώα που θανατώθηκαν έχουν δοθεί πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κάλυψη της απώλειας εισοδήματος των παραγωγών που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου όσο οι νόσοι παραμένουν ενεργές. Όπως είπε, τον Δεκέμβριο του 2025 διατέθηκαν περίπου 28 εκατ. ευρώ για την κάλυψη απώλειας εισοδήματος, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει αποζημίωση τόσο για το κεφάλαιο όσο και για το εισόδημα».

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης αγοράς ζωοτροφών συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ, καθώς και στην αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Ειδικά για τη Λέσβο, υπενθύμισε ότι με πρόσφατη τροπολογία επεκτάθηκε η αναστολή και στα τυροκομεία και τα σφαγεία του νησιού, καθώς και στα δημοτικά τέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν μπορεί να διατεθεί προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων από την εμφάνιση της ζωονόσου στις 15 Μαρτίου.