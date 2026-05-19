Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Συνελήφθη στην Ισπανία ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της παγκοσμίως γνωστής εταιρείας μόδας Mango, Ίσακ Άντικ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της Καταλονίας στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελώνη.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, ο Τζόναθαν Άντικ ανακρίνεται από τους ερευνητές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Η οικογένεια είχε δηλώσει πέρυσι ότι ήταν πεπεισμένη για την αθωότητα του Τζόναθαν, μετά από αναφορές τοπικών μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ίσακ Άντικ, γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας, είχε χάσει τη ζωή του πέφτοντας από γκρεμό ύψους πάνω από 100 μέτρα ενώ πεζοπορούσε μαζί με την οικογένειά του στις σπηλιές Montserrat, στην Καταλονία.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, ενώ οι ισπανικές αρχές διερευνούν κάθε πτυχή της τραγωδίας.