MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνελήφθη στην Ισπανία ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της παγκοσμίως γνωστής εταιρείας μόδας Mango, Ίσακ Άντικ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της Καταλονίας στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελώνη.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, ο Τζόναθαν Άντικ ανακρίνεται από τους ερευνητές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Η οικογένεια είχε δηλώσει πέρυσι ότι ήταν πεπεισμένη για την αθωότητα του Τζόναθαν, μετά από αναφορές τοπικών μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ίσακ Άντικ, γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας, είχε χάσει τη ζωή του πέφτοντας από γκρεμό ύψους πάνω από 100 μέτρα ενώ πεζοπορούσε μαζί με την οικογένειά του στις σπηλιές Montserrat, στην Καταλονία.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, ενώ οι ισπανικές αρχές διερευνούν κάθε πτυχή της τραγωδίας.

Mango

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τραγωδία στο Περιστέρι – Νεκρός 36χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την ΕΛΑΣ για το Final Four της Euroleague

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μαρινάκης για την Γενοκτονία των Ποντίων: Χρέος η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ο Τραμπ ετοίμαζε να επιτεθεί αύριο στο Ιράν – Το ανέβαλε μετά από παρέμβαση ηγετών του Κόλπου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο