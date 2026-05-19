Άγρια επίθεση από κουκουλοφόρους σε μητέρα τριών παιδιών στην Πάτρα: Τη χτύπησαν και την έριξαν σε χαντάκι

Επίθεση από τρεις αγνώστους -ο ένας κουκουλοφόρος και οι άλλοι δύο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ανήλικοι- δέχθηκε στην Περιμετρική της Πάτρας η μητέρα τριών παιδιών και παλιά πρωταθλήτρια στίβου, Ανδριάνα Φωτακοπούλου με αποτέλεσμα να διακομισθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η κυρία Φωτακοπούλου επέστρεφε στο σπίτι της από το νεκροταφείο του Νέου Σουλίου και έκανε μια μικρή στάση στη συμβολή των οδών Ρυακίου και Διακίδη, λίγο πριν από τη γέφυρα που περνάει επάνω από την Περιμετρική.

Εκεί, σύμφωνα με το Pelop.gr, δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση με κοτρώνες και ξύλα, με τους δράστες να σπάνε το παράθυρο του συνοδηγού του οχήματός της και να αρπάζουν την τσάντα μέσα από το αμάξι.

Μετά το αρχικό σοκ, η Ανδριάνα Φωτακοπούλου προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δέχθηκε κλοτσιές και σπρωξιές και πάνω στο κυνηγητό βρέθηκε πεσμένη σε ένα χαντάκι, εκεί όπου υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με τους αγνώστους να διασχίζουν και τα δύο ρεύματα της Περιμετρικής και να εξαφανίζονται -σύμφωνα με μαρτυρίες- προς την πλευρά του καταυλισμού που υπάρχει στην περιοχή.

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη», δήλωσε στην «Π» η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, η οποία μόλις είχε επιστρέψει από αγώνες στίβου βετεράνων στη Νάουσα. «Πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών μου. Δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Γιορτή της Μητέρας κι ένιωθα ότι τους το χρωστούσα. Το είχα μέσα μου. Επιστρέφοντας, έκανα μια στάση για να βγάλω μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, καθώς το σημείο είναι πανοραμικό. Εκεί μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά, με αυτόν τον άγριο και βάρβαρο τρόπο. Είμαι χάλια ψυχολογικά και πονάω σε όλο μου το κορμί. Εχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια. Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία. Λίγο πριν είχε περάσει από το σημείο και μια κυρία με ένα σκυλάκι. Θα μπορούσε κι εκείνη να είχε δεχθεί επίθεση. Το κακό έχει παραγίνει και οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για την ασφάλειά μας».

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για το συμβάν και βρέθηκε αμέσως στο σημείο, προσπαθώντας να εντοπίσει τους δράστες, με τα τελευταία τους ίχνη να εντοπίζονται στον δρόμο που οδηγεί στον καταυλισμό, ενώ η τσάντα της κυρίας Φωτακοπούλου βρέθηκε πεταμένη και άδεια χωρίς, όπως είπε η ίδια, να λείπουν πολύτιμα έγγραφα.