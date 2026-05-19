Τραγωδία στο Περιστέρι – Νεκρός 36χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Περιστέρι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό, στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» σε κρίσιμη κατάσταση, όπου και εξέπνευσε.