Τραγωδία στο Περιστέρι – Νεκρός 36χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Περιστέρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό, στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» σε κρίσιμη κατάσταση, όπου και εξέπνευσε.